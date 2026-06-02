"집권여당 후보 당선돼야" vs "정청래 지도부 심판"

<앵커>



민주당 후보와 민주당에서 제명된 무소속 후보가 접전을 펼치면서 '내전'이란 평가까지 나온 전북으로 가보겠습니다. 민주당 이원택 후보는 힘 있는 여당 후보론을, 무소속 김관영 후보는 정청래 지도부 심판론을 마지막 메시지로 던졌습니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



공식 선거운동 마지막 날, 민주당 이원택 전북지사 후보는 전북 발전을 위해 여당 후보를 지지해 달라고 호소했습니다.



[이원택/민주당 전북지사 후보 : 무소속 후보로는 국가 예산을 확보하기 어렵습니다. 국가의 정책, 국가의 비전, 국가의 현안을 전북의 성장 동력으로 만들기가 어렵습니다.]



무소속 김관영 후보는 자신을 배제한 민주당의 공천 과정은 도민의 선택 기회를 빼앗은 것이라며 '정청래 대표 심판론'을 외쳤습니다.



[김관영/무소속 전북지사 후보 : 이번 선거는 상처 받은 우리 도민들의 자존심 회복을 위한 선거입니다. 정청래 당대표에 대한 심판이기도 합니다.]



지난 4월, 대리비 현금 지급 문제로 김 후보를 제명한 민주당 지도부의 결정과 이에 반발한 김 후보의 무소속 출마로 전북지사 선거는 내전처럼 전개됐습니다.



민주당은 "김 후보가 당선돼도 현금 지급 문제 때문에 재선거가 치러질 수밖에 없다"는 주장을 폈고, 김 후보는 '도민 선동'이라고 맞섰습니다.



[김관영/무소속 전북지사 후보 : 자기 편이 못 이기면 재선거다. 이렇게 얘기하면서 도민들을 선동하는 것은 도민과 민주 헌정질서에 대한 저는 도전이라고 생각합니다.]



이 후보는 자신이 당정청 원팀의 적임자라고 목소리를 높였습니다.



[이원택/민주당 전북지사 후보 : 이재명 정부와 함께 각 시군의 발전과 전북의 발전을 끌고 가야 할 때다, 속도감 있게.]



역대 지방선거에서 전북지사는 모두 민주당 계열 정당이 배출했습니다.



민주당도 접전지로 분류하는 이곳에서 민주당이 이기느냐, 무소속이 이기느냐에 따라 여권 내 역학 관계에도 큰 파장이 일 전망입니다.



(영상취재 : 김세경·권만택 JTV·이동녕 JTV, 영상편집 : 김윤성)