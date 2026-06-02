"내란·극우세력 심판" vs "정권 폭주 멈춰세워야"

<앵커>



이재명 정부가 출범한 지 정확히 1년 만에 치러지는 이번 지방선거를 하루 앞두고, 여야 주요 정당들은 대국민 호소문을 냈습니다. 민주당은 '내란 심판'을 국민의힘은 '정권 심판'을 내세우며, 유권자들에게 마지막 한 표를 호소했습니다. 조국혁신당과 진보당, 개혁신당도 '내란 심판'이나 '거대 양당 심판'을 외쳤습니다.



보도에 배준우 기자입니다.



<기자>



민주당 정청래 대표는 선거운동 마지막날인 오늘(2일), 강원도와 경기도를 돌면서 우상호, 추미애 후보를 지원했습니다.



대국민 호소문을 통해선 "내란 세력을 완전히 청산하고, 일 잘하는 이재명 대통령에게 힘을 실어달라"고 호소했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 이번 지방선거는 내란을 완벽하게 청산하고 '윤어게인' 세력을 여러분이 심판하는 선거입니다.]



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국민의힘 장동혁 대표는 서울 구로디지털단지역에서 출근 인사를 한 뒤 충남으로 가 중원 표심을 공략했습니다.



대국민 호소문을 통해 "코스피 8000은 이재명 정부의 실정을 덮는 유일한 방패"라며 "경제 파괴, 민생 붕괴 폭정을 심판해 달라"고 호소했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 이재명과 민주당의 오만함을 심판해서 대한민국을 바로 잡는 일, 여러분의 한 표에서 시작됩니다.]



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조국혁신당은 총괄선대본부장 기자회견을 통해 "민주주의를 부정하는 세력에게 국민의 무서움을 보여달라"며 "범민주진영의 연대로 만들어낸 새 정부가 흔들림 없이 개혁을 추진할 수 있도록 힘을 모아 달라"고 외쳤습니다.



진보당은 "수구 기득권 세력을 정치 무대에서 완전히 퇴장시켜야 한다"며 "내란세력 심판과 사회 대개혁을 위해 진보당에 지지를 보내달라"고 했고, 개혁신당은 "민주당의 오만을 견제하고, 국민의힘의 무능을 심판해야 한다"며 "양당 카르텔을 깨는 한 표가 필요하다"고 밝혔습니다.