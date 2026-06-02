MC몽 "'PD수첩'에 책임 물어 1000억대 소송"…차가원은 방송금지 가처분

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가수 MC몽(본명 신동현)이 회삿돈을 이용한 원정도박 의혹 등을 다룬다고 예고한 MBC 'PD수첩' 방송을 앞두고 "명예를 걸고 싸우겠다"며 강하게 반발했다.MC몽은 2일 자신의 소셜미디어에 장문의 글을 올리고 "MBC PD들 잘 들으세요. 전 명예를 걸고 싸울 생각입니다. 이젠 내 지난 18년의 인생을 앗아간 책임을 물어 1000억대 소송을 할 것"이라면서 "18년 전 친구 쇼핑몰 투자금을 갚아준 돈을 마치 이빨을 뽑은 대가처럼 확정보도했다. 그 책임까지 모두 묻겠다"고 주장했다.그는 차가원 회장과 함께 원정도박을 했다는 의혹에 대해서도 반박했다.MC몽은 "차준영이 현금으로 바꿔달라며 1억 원짜리 수표 10장을 가져온 사실이 있고 관련 자료는 모두 내 우리은행 계좌에 남아 있다"고 주장했다. 또 "한국에서 수백억 원, 해외에서 수천억 원대 도박을 하는 거물급 인사들에 대해서는 언급도 하지 못하면서 나만 문제 삼고 있다"며 'PD수첩' 제보자들의 신뢰성에 의문을 제기했다.원헌드레드와 계열사를 둘러싼 자금 의혹에 대해서도 해명했다. MC몽은 "뮤직카우 선급금과 BPM 관련 19억 원 선급금을 도박에 사용했다는 추측이라면 감당하라. 그 돈은 BPM으로 이관하려다가 다시 뮤직카우에 상환한 자금"이라고 주장하면서 "1인 피켓 시위라도 하면서 당신들이 한 짓을 그대로 할 것이고 내 모든 재산을 들여서라도 관련자들의 비리를 찾겠다"고 경고했다.아울러 "내가 회사를 떠날 때까지 단 한 번도 정산 문제가 없었다"며 "회사에서 손을 뗀 뒤 반년이 지나고 나서 아티스트 정산 문제가 발생했다"고 주장했다.방송을 불과 몇 시간 앞두고 원헌드레드 차가원 회장 측도 법적 대응에 나섰다. 차 회장은 지난 1일 서울서부지법에 MBC를 상대로 초상권 및 음성권 사용 금지 등을 요구하는 가처분 신청서를 제출했다.차 회장 측은 예고편에 공개된 인터뷰 영상이 본인 동의 없이 촬영됐고 편집 과정에서도 왜곡이 이뤄졌다고 주장했다. 이에 따라 초상권 및 음성권 침해, 악의적 왜곡 편집에 따른 명예훼손 등을 이유로 방송 금지를 요청했다.한편 MBC 'PD수첩'은 2일 방송되는 'MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀' 편에서 원헌드레드 및 계열사를 둘러싼 미정산 사태와 투자금 사용처, 해외 원정도박 의혹 등을 집중 조명할 예정이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)