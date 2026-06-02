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지창욱, 수십억 세금 추징에 "고의적인 누락 아냐…세법 해석 차이"

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작성 2026.06.02 17:56 조회수
지창욱, 수십억 세금 추징에 "고의적인 누락 아냐…세법 해석 차이"
배우 지창욱이 탈세 의혹에 대해 해명했다.

지창욱 소속사 스프링컴퍼니는 2일 보도자료를 통해 "이번 일로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐드리게 된 점 깊이 사과드린다"면서 "고의적인 누락이나 부정한 방법의 탈루는 없었다"는 입장을 밝혔다.

소속사는 "최근 진행된 세무조사 과정에서 회사는 관련 자료를 투명하게 제출하며 조사에 성실히 임했으나, 배우의 연예 활동에 따른 수익 등이 실질과세원칙상 개인에게 귀속되는지, 법인에 귀속되는지에 관하여 과세 당국과 세법 해석 및 적용에 있어 견해 차이가 있음을 확인했다"고 전했다.

이어 "견해 차이가 있지만, 2008년 데뷔 이후 어떠한 세무적 문제없이 관련 법령과 절차를 철저히 준수하며 성실한 납세 의무 이행을 최우선 원칙으로 삼아왔기에 이번 국세청의 조사 결과를 존중한다. 부과된 추징금은 관련 절차에 따라 지체 없이 납부할 예정"이라고 덧붙였다.

앞서 필드뉴스는 최근 국세청이 지창욱을 상대로 비정기(특별) 세무조사를 실시했고 수십억 원의 세금을 추징했다고 보도했다.

국세청은 지창욱의 국내외 연예 활동 수익 인식 시점과 출연료 정산 과정, 기획사 및 관련 법인을 통한 비용 처리 내역 등을 살폈다. 이후 세무 검증 과정에서 세금이 탈루 또는 부적절하게 처리된 정황을 포착, 수십억 원에 달하는 세금을 추징한 것으로 알려졌다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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