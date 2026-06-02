중국 외교부, 시진핑 방북설에 함구…"제공할 정보 없어"

▲ 시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 국무위원장

중국 외교부가 시진핑 국가주석의 북한 방문 가능성에 대해 또다시 "제공할 정보가 없다"며 구체적인 언급을 피했습니다.마오닝 중국 외교부 대변인은 2일 정례브리핑에서 북한이 시 주석의 방북을 준비하는 것으로 보이는 움직임이 있다는 질문이 나오자 "이 문제에 대해 현재 제공할 수 있는 정보가 없다"고 답했습니다.최근 평양 김일성 광장에 사열대로 추정되는 대형 구조물을 설치하는 장면이 포착되면서 일각에서는 북한이 시 주석의 방북을 준비하는 것이 아니냐는 분석이 제기되고 있습니다.앞서 중국 외교부는 지난달에도 시 주석의 방북 가능성 관련 질문에 같은 취지의 답변을 내놓은 바 있습니다.궈자쿤 대변인은 지난달 21일 시 주석의 방북 계획에 대해 "현재 제공할 수 있는 정보가 없다"고 답했습니다.통상 중국 외교부는 정상회담이나 고위급 교류와 관련해 개최 여부나 일정 등을 공개할 단계가 아니라고 판단할 경우 "제공할 정보가 없다"는 표현을 사용해 왔습니다.올해는 북한과 중국이 1961년 체결한 북중 우호협조 및 상호원조조약 체결 65주년이 되는 해입니다.이를 계기로 양국이 고위급 교류를 강화할 것이라는 관측과 함께 시 주석의 방북 가능성도 거론되고 있습니다.한때 시 주석이 지난달 말∼이달 초 방북할 수 있다는 관측이 나왔으나 중국 외교 일정 등을 고려할 때 실현 가능성이 크지 않다는 분석도 제기됐습니다.현재는 이달 중에, 혹은 조약 체결 65주년이 되는 다음 달 11일을 전후해 시 주석이 북한을 방문할 수 있다는 관측이 나오고 있습니다.시 주석의 방북이 성사되면 2019년 6월 이후 7년 만의 북한 방문이 됩니다.