뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

MLB 강속구 투수 디그롬, 아들 생일에 통산 100승 고지

배정훈 기자
작성 2026.06.02 17:24 조회수
MLB 강속구 투수 디그롬, 아들 생일에 통산 100승 고지
▲ 제이컵 디그롬

미국프로야구 메이저리그(MLB)를 대표하는 강속구 투수 제이컵 디그롬(텍사스 레인저스)이 데뷔 13년 만에 100승 고지에 올랐습니다.

디그롬은 오늘(2일) 미국 미주리주 세인트루이스 부시스타디움에서 열린 세인트루이스 카디널스와 방문경기에서 선발 5이닝 동안 삼진 8개를 뽑으며 4안타 무실점으로 막았습니다.

이날 텍사스가 2-1로 승리하면서 디그롬은 개인 통산 100승(69패)째를 수확했습니다.

최고 구속 160㎞를 웃도는 강속구를 던지는 디그롬은 2014년 뉴욕 메츠에서 데뷔 첫해 신인상을 받은 데 이어 두 차례 사이영상도 받았습니다.

하지만 잦은 부상에 시달리며 수시로 부상자명단(IL)에 이름을 올린 디그롬은 30경기 이상 등판한 시즌이 5번에 불과합니다.

지난해에는 30경기에서 12승 8패, 평균자책점 2.97로 재기에 성공한 디그롬은 올해는 12경기에서 4승 4패, 평균자책점 3.48을 기록 중입니다.

지난달 11일 시카고 컵스전에서 통산 99승을 거둔 뒤 4번째 등판 만에 100승에 도달한 디그롬은 특히 아들 놀런의 세 번째 생일에 기록을 달성해 기쁨을 더했습니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지