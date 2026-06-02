뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 김세의 "날 구속시키는 건 고 김새론 명예훼손" 황당 주장…법원, 구속적부심 가차 없이 기각 "구속 상태 유지"

이현영 기자
작성 2026.06.02 17:47 수정 2026.06.02 17:51 조회수
PIP 닫기
배우 김수현 씨와 고 김새론 씨에 대한 허위 사실을 유포한 혐의로 구속된 가로세로연구소 대표 김세의 씨의 구속적부심이 기각됐습니다.

서울중앙지방법원 형사항소8-1부는 오늘(2일) 오후 2시 10분 김 씨에 대한 구속적부심사를 진행한 뒤, 구속 수사를 유지할 필요가 있다며 김 씨의 청구를 받아들이지 않았습니다.

앞서 포승줄에 묶인 채 법원에 출석한 김 씨는 "자신이 구속돼 적극 대응할 수 없게 되자 자신과 고 김새론 배우, 유가족에 대한 심각한 허위사실 유포와 명예훼손이 벌어지고 있다"며 석방 필요성을 주장했습니다.

김 씨는 "구속이 빨리 철회되고 적극적으로 대응할 수 있게 돼야 할 것 같다"며 "배우 김새론 씨와 유가족의 주장이 모두 다 거짓말이 돼버릴 수 있다"고 주장했지만, 재판부는 받아들이지 않았습니다.

김 씨는 배우 김수현 씨가 고 김새론 씨가 미성년자였던 시절 교제했으며, 김수현 씨 측의 채무 변제 압박 때문에 김새론 씨가 숨졌단 취지의 허위 내용을 유포한 혐의를 받습니다.

또 인공지능 기술로 고 김새론 음성을 조작해 허위 내용을 꾸며낸 혐의도 받고 있습니다.

경찰은 김 씨가 대중의 관심을 끌기 위해 범행한 것으로 보고 성폭력처벌법 위반 등 혐의를 적용해 지난달 26일 구속했습니다.

김수현 씨 측은 형사 처벌과 별개로 김 씨를 상대로 천문학적인 액수의 민사상 손해배상 소송을 예고했습니다.

김수현 씨 측 법률대리인은 "악의적인 불법행위로 인한 손해배상 채무는 파산이나 회생을 하더라도 면책되지 않는다"며, 김 씨가 사회에 나왔을 때 동일한 행위를 반복할 수 없도록 평생 천문학적인 채무를 안고 살아가도록 경제적 기반을 무너뜨리겠다고 강조했습니다.

(취재: 이현영, 영상편집: 이현지, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이현영 기자 사진
이현영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지