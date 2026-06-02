검찰, 광주 여고생 살해 장윤기 기소…성폭행 목적 추가 규명

▲ 검찰에 송치되는 '여고생 살해범' 장윤기

검찰이 일면식 없는 여고생을 거리에서 살해한 장윤기(23)를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 강간 등 살인 혐의로 오늘(2일) 구속 기소했습니다.당초 장 씨가 '분풀이' 목적으로 범행을 저지른 것으로 조사됐는데, 검찰이 보완 수사를 통해 성폭행 동기를 추가로 규명했습니다.장 씨는 지난달 5일 오전 0시 10분쯤 광주 광산구 월계동의 인적 드문 보행로에서 고등학교 2학년 여고생 이채원(17) 양을 살해한 혐의 등을 받아왔습니다.광주지검 형사3부(김진희 부장검사)는 앞서 경찰로부터 사건을 넘겨받은 뒤 장 씨에 대한 구속 기간을 연장하고 보완 수사를 거쳐 장 씨가 이 양을 끌고 가 성폭행할 계획을 품었던 것으로 결론 내렸습니다.검찰은 장 씨가 범행 당시 이 양을 등 뒤에서 제압해 차량 쪽으로 끌고 가려했고, 장 씨가 앞서 아르바이트 동료였던 외국인 여성 A 씨에게 저지른 성폭행과 수법이 일치하는 점 등을 근거로 이같이 판단했습니다.장 씨는 앞선 경찰 조사에서 자살을 결심한 후 우발적으로 범행을 저질렀다고 진술했지만, 검찰은 장 씨에 대한 대검찰청의 통합심리분석 결과와 함께 추가적인 블랙박스 영상 분석, 휴대전화 포렌식, 주거지 등 압수수색을 통해 장 씨의 주장을 배척하고 구체적인 범행 동기를 밝혔다고 설명했습니다.형법상 일반 살인죄는 형량 하한선이 징역 5년인 반면, 검찰이 추가 적용한 강간 등 살인죄는 사형 또는 무기징역으로만 처벌됩니다.대검찰청에 따르면 지난 3∼4월 전국 12개 검찰청이 처분한 5만 5천174건 사건 가운데 2만 5천152건(45.6%)이 검찰의 보완 수사를 거친 것으로 집계됐습니다.(사진=연합뉴스)