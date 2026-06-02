[여담야담] "당선돼도 재선거" "정청래 대 전북 도민의 대결"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 신현영 전 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 최선호 SBS 논설위원

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● 'D-1' 여야 총력전~● 동선에 담긴 전략은?



신현영 / 전 더불어민주당 의원

"정청래, 부울경 일부러 안 가는 것…선거에 도움 될 것"

"장동혁은 정청래와 상황 달라…오라는 데 없어"



김종혁 / 전 국민의힘 최고위원

"이번 선거서 여야 대표 역할 제한적…리더십 보이지 않아"

"양당 대표, 선거 후 고난의 행군할 것…어느 당도 결과 만족 못 할 듯"



최선호 / SBS 논설위원

"장동혁, 오세훈의 '홀로 전략' 패배 시 '책임론' 따질 수도"



● '전북' 벼랑 끝 승부



신현영 / 전 더불어민주당 의원

"이원택, 이재명 정부 지원 위해 민주 뽑아달라는 것"

"김관영 당락에 따라 8월 전당대회 '당권'에 영향 상당"



김종혁 / 전 국민의힘 최고위원

"전북 분위기 '흉흉'…정청래에 대한 거부감 커"

"전북은 '이원택 vs 김관영' 아냐…'친명 vs 친청'"





※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

