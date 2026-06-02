인천시장 후보 민주 박찬대·국힘 유정복, 인천 롯데백화점 인근서 유세 마무리

▲ 박찬대·유정복 인천시장 후보

6·3 지방선거가 하루 앞으로 다가온 가운데 인천시장 선거에 출마한 더불어민주당 박찬대 후보와 국민의힘 유정복 후보가 오늘(2일) 같은 장소에서 총력 유세를 펼치며 13일 동안의 선거운동을 마무리합니다.박 후보는 오후 5시 30분 인천 남동구와 미추홀구가 접한 중심부이자 유동 인구가 많은 롯데백화점 인천점 인근에서 '압도적 집중 유세'를, 유 후보는 2시간 뒤인 오후 7시 30분 같은 장소에서 '총집결 유세'를 각각 펼치며 승리를 다짐할 예정입니다.앞서 두 후보는 선거운동 마지막 날인 오늘 인천 전역을 돌면서 순회 인사를 이어갔습니다.박 후보는 영종도 운서역과 서구 검암역에서 출근 인사를 한 데 이어 인천 곳곳을 돌며 한 명이라도 더 많은 유권자를 만나는 데 주력했습니다.박 후보 선대위는 "한화에어로스페이스에서 발생한 폭발 사고 이후 선거송과 율동을 모두 중단한 채 차분하고 절제된 연설과 도보 유세 방식으로 선거운동을 하고 있다"고 밝혔습니다.남동구 유세로 선거운동 마지막 날 일정을 시작한 유 후보는 부평구와 계양구, 서구, 영종구, 연수구, 문학경기장을 돌며 지지를 호소했습니다.유 후보는 "제 진심을 한 분이라도 더 많은 시민께 전하고 싶어 마지막 4박 5일 잠을 아끼며 철야 유세를 했다"며 "더 낮은 자세로, 더 절실한 마음으로 시민 곁에 다가서려고 했다"고 밝혔습니다.개혁신당 이기붕 인천시장 후보는 오늘 오후 8시 인하대역 인근에서 마지막 유세를 펼칠 예정입니다.(사진=연합뉴스)