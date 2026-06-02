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[여담야담] '운명의 날' D-1…민주 6곳 국힘 5곳 '초접전'

조성현 기자
작성 2026.06.02 16:32 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 신현영 전 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 최선호 SBS 논설위원
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● 'D-1' 여야 총력전~● 동선에 담긴 전략은?

신현영 / 전 더불어민주당 의원
"정청래, 부울경 일부러 안 가는 것…선거에 도움 될 것"
"장동혁은 정청래와 상황 달라…오라는 데 없어"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"이번 선거서 여야 대표 역할 제한적…리더십 보이지 않아"
"양당 대표, 선거 후 고난의 행군할 것…어느 당도 결과 만족 못 할 듯"

최선호 / SBS 논설위원
"장동혁, 오세훈의 '홀로 전략' 패배 시 '책임론' 따질 수도"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
 
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