미국, 브라질에 25% 보복 관세 추진…무역법 301조 동원

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령

도널드 트럼프 미국 행정부는 1일(현지시간) 브라질의 불공정한 무역 관행에 대응하기 위해 무역법 301조에 따라 25% 보복관세를 추진한다고 밝혔습니다.미국 무역대표부(USTR)는 이날 이 같은 내용의 보복 관세 부과 방안을 발표했다고 로이터 통신과 경제매체 CNBC가 보도했습니다.USTR은 브라질이 디지털 무역과 전자결제 서비스, 특혜 관세, 지식재산권 보호 등의 분야에서 불공정한 무역 관행을 보였다며 브라질산 수입품 상당수에 25% 보복관세를 부과하겠다고 예고했습니다.다만, 쇠고기와 커피, 희토류, 기타 금속, 항공기 부품 등 일부 품목은 보복관세 부과 대상에서 빠졌다고 로이터 통신이 전했습니다.이번 보복관세 방안은 무역법 301조에 따른 조치입니다.USTR은 성명에서 브라질의 무역 관행이 "불합리하고 미국 상거래에 부담을 주거나 제한하므로 무역법 301조에 근거해 (보복) 조치를 할 수 있다"고 말했습니다.제이미슨 그리어 USTR 대표는 트럼프 대통령이 관세 문제를 두고 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 몇 차례 건설적인 회담을 가졌지만, 여전히 상당한 의견 차이를 보인다고 밝혔습니다.앞서 트럼프 대통령은 브라질의 룰라 좌파 정부가 강경 우파인 보우소나루 전 대통령을 기소한 것에 대한 보복 조치로 국제비상경제권한법(IEEPA)을 활용해 브라질산 제품에 50% 관세를 매긴 바 있습니다.하지만, 해당 관세는 지난 2월 미국 법원에서 위법 판결을 받았고, 트럼프 행정부는 무역법 301조를 동원해 주요국을 대상으로 새롭게 관세를 부과하는 방안을 추진 중입니다.(사진=AP, 연합뉴스)