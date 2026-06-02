장동혁 '정권 견제론' 강조…오세훈, 신촌서 마지막 유세

<앵커>



국민의힘 장동혁 대표는 정권 견제론을 다시 한번 강조하고 충남과 서울을 돌며 막판 지원 유세에 나섭니다. 오세훈 서울시장 후보는 서울 신촌역 앞 광장에서 오늘(2일) 밤 마지막 유세를 벌일 예정입니다.



정윤식 기자입니다.



<기자>



국민의힘 장동혁 대표는 서울 여의도 당사에서 이번 선거를 '나의 삶과 대한민국의 미래를 결정짓는 선거'로 규정한 대국민 호소문을 발표했습니다.



다수 의석을 가진 민주당이 지방선거까지 승리하지 않도록 해 달라며, 국민의힘이 정권을 견제할 수 있도록 유권자들이 투표에 나서달라고 호소했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 만약 지방정부까지 넘어가면 이재명의 오만은 마지막 레드라인을 넘을 것입니다. 대한민국은 이재명 한 사람을 위한 나라가 될 것입니다.]



장 대표는 특히 '코스피 8천이 자기들의 실정을 덮는 유일한 방패'라고 비판하며, 민주당이 주식시장 호황을 내세워 표심 잡기에 나서고 있는 걸 견제했습니다.



장 대표는 충남을 돌며 유세를 한 뒤 밤엔 서울 청계천과 홍대 앞에서 서울 시민들을 상대로 투표 참여를 호소할 계획입니다.



오세훈 서울시장 후보는 양쪽이 서로를 견제하는 나라가 더 안전하다며 '최후의 보루'인 서울을 지켜달란 대시민 호소문을 발표했습니다.



[오세훈/국민의힘 서울시장 후보 : 어느 정당을 위한 선택이 아니라 나라를 위한 선택을 해주십시오. 내일 투표장으로 가셔서 마지막 남은 안전판 하나를 지켜주십시오.]



오 후보는 청년들이 많이 찾는 서울 신촌역 앞 광장에서 오늘 밤 마지막 유세에 나섭니다.



개혁신당은 이준석 대표가 경기도 화성에서 마지막 집중 유세에 나서고 천하람 원내대표가 김정철 서울시장 후보와 서울에서 합동 유세를 진행합니다.



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 원형희)