[자막뉴스] "K-방산" 질주 뒤 그늘 "생산 일정 빡빡"…"매년 죽거나 다쳐" 사전 경고 빗발쳤다

폭발 사고로 7명 사상자를 낸 한화에어로스페이스에서 근무한 종사자들이 그동안 직장인 커뮤니티에 사업장 안전에 대한 우려를 지속적으로 제기해 온 것으로 드러났습니다.



지난 2월 자신이 대전사업장에서 생산직으로 근무한다고 밝힌 A 씨는 익명 직장인 커뮤니티 잡플래닛에서 "두 번의 사망 사고를 겪었음에도 작업자 안전은 소홀해지기 시작했다"며 "안전환경팀은 소방 점검이나 높은 분들이 방문할 때만 바쁘고 실질적인 문제를 개선하려는 의지는 전혀 없다"고 꼬집었습니다.



그는 "생산 일정이 너무 빡빡해 기계를 정비할 시간이 없어 사고가 발생할 가능성이 있다"고 적었습니다.



창원사업장에서 일한다고 밝힌 B 씨도 같은 달 "안전사고가 발생하면 원인을 해결하는 것이 아니라 생산직에게 안전모 착용을 강요하고 벌점을 부과해 징계하는 게 전부"라고 지적했습니다.



어제(1일) 대전사업장 폭발사고로 사망한 5명과 다친 2명 모두 생산현장에서 근무하던 직원들이었습니다.



사업장 내 폭발 위험 우려도 이미 제기돼왔습니다.



여수사업장에서 근무했다고 밝힌 C 씨는 지난해 2월 "매년 죽거나 크게 다치는 사람이 한 명씩 나올 정도로 위험하다"며 "안전교육을 더 해도 모자라지 않은 곳"이라고 비판했습니다.



"타 사업장 대비 위험성이 매우 높다", "폭발 위험이 있어 늘 집중해야 한다", "언젠가 터질지도 모른다는 두려움이 있다"는 글들도 연이어 올라왔습니다.



사고가 난 한화에어로스페이스 대전사업장에서는 2018년과 2019년에도 공장 내 폭발 사고가 발생해 각각 5명, 3명이 숨졌습니다.



회사는 사고 때마다 재발 방지를 약속했지만 유사한 사고가 반복되면서 안전대책 실효성에 의문이 커지고 있습니다.



이재명 대통령은 국무회의에서 "대전의 공장에서 폭발사고가 일어나서 또 인명 피해가 발생했다"며 "동일한 사업장 안에서 동일한 유형의 사고가 반복적으로 발생하는 것은 심각한 문제"라고 질타했습니다.



한화그룹 김승연 회장은 "깊은 애도와 함께 유가족에게 위로의 말씀을 드린다"고 고개를 숙였습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)