"'탱크' 고객님 커피 나왔습니다" '조롱의 장' 된 스타벅스에 분노 "참담" [자막뉴스]

5.18 폄훼 논란 이후 최근 스타벅스 일부 매장에서 5.18과 특정 정치인을 조롱하고 비하하는 닉네임 호출이 잇따르자, 관련 단체들이 강하게 반발하고 나섰습니다.



5.18 기념재단과 유족회 등 공법 3단체는 오늘(2일) 성명을 내고, 스타벅스를 향해 "참담한 일이 벌어지고 있다"며 "매장 내에서 벌어지는 혐오 행위를 즉각 차단하고 관련 책임을 현장 직원들에게 전가하지 말라"고 촉구했습니다.



오월단체는 일부 사람들이 스타벅스의 고객 맞춤형 '닉네임 호출 서비스'를 악용해 역사적 비극이나 인물을 희화화하는 호칭을 등록하고, 이를 매장 안에서 공공연하게 부르게 만드는 몰상식한 행태가 온·오프라인에서 유행처럼 번지고 있다는 점을 지적했습니다.



최근 '탱크'나 고 노무현 전 대통령, 이재명 대통령 등을 비하하는 이름을 닉네임으로 지정해 조롱하는 행위가 일부 매장에서 유행하고 있는 것을 겨냥한 겁니다.



오월단체는 "공동체의 상식과 존엄을 무너뜨리는 조롱 행위가 무분별하게 따라하기식으로 퍼져나가는 현 상황에 깊은 우려를 표한다"며 "이러한 문제가 계속되는 것은 스타벅스 내부에서 발생했던 마케팅 사태에 대해 회사가 안이하고 소극적으로 대처했기 때문"이라고 지적했습니다.



오월단체는 그러면서, "직원들이 매장 안에서 벌어지는 무분별한 혐오와 조롱에 또다시 무방비로 노출되는 이중의 고통을 겪고 있다"고 덧붙였습니다.



오월단체는 스타벅스 측에 정치적, 사회적 혐오 표현과 비하 행위를 전면 차단할 수 있는 확실한 거부 기준을 마련하고, 현장 직원들을 보호할 실효성 있는 대응 매뉴얼을 구축하라고 강력히 요구했습니다.



(취재: 이현영, 영상편집: 이현지, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)