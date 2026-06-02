'배우 김수현 명예훼손' 혐의 김세의…구속적부심 출석

▲ 김세의 가로세로연구소(가세연) 대표

법원이 허위 사실로 배우 김수현의 명예를 훼손한 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표의 구속이 적법한지 판단합니다.서울중앙지법은 명예훼손·협박·강요미수 등의 혐의로 구속된 김 대표에 대한 구속적부심사를 오늘(2일) 오후 2시 10분부터 열었습니다.구속 상태인 김 대표는 오후 1시 44분쯤 양손을 포승줄에 묶인 채 경찰관 3명과 함께 중앙지법 319호 법정에 들어갔습니다.김 대표는 법원 복도에서 대기하던 취재진을 확인하자 옅은 미소를 지은 뒤 법정으로 향했습니다.김 대표의 변호인은 그보다 10여분 늦은 오후 1시 55분쯤 도착해 심사 15분 전부터 김 대표 접견에 나섰습니다.앞서 김 대표는 구속된 지 닷새 만인 지난달 31일 구속적부심사를 청구했습니다.이는 구속 수사의 적법성·필요성을 법원이 재차 따지는 절차입니다.법원은 심사에서 양측 의견을 검토한 뒤 이르면 이날 오후 결론을 내립니다.김 대표는 김수현이 미성년자였던 고(故) 김새론과 교제했고, 김새론의 사망 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박 탓이라는 내용을 유튜브 등으로 유포한 혐의를 받습니다.인공지능(AI)을 활용해 김새론의 음성을 조작, "김수현과 중학교 2학년 겨울방학 때 처음으로 성관계했다"는 식으로 꾸며내 김수현의 명예를 훼손한 혐의도 있습니다.서울 강남경찰서는 그가 대중의 관심을 받으려 범행했다고 보고 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등 혐의를 대거 적용해 지난달 14일 구속영장을 신청했습니다.(사진=연합뉴스)