[자막뉴스] "삼성전자 성과급 어떻게 생각해?"…'깜짝' 엔비디아 성과급 공개하더니

현지 시간 어제(1일) 타이완 타이베이에서 열린 글로벌 미디어 대상 간담회에 참석한 젠슨 황 엔비디아 CEO.



그 자리에서 최근 삼성전자의 성과급을 둘러싼 노사 간 갈등에 대해 묻는 질문이 나왔습니다.



그러자 젠슨 황은 "직원들이 가능한 한 많은 보수를 받아야 한다고 생각한다"고 말했습니다.



그는 "나는 직원들에게 가능한 한 많은 보상을 해주고 있기 때문"이라며 "내 직원들에게 물어보면 내가 실제로 그렇게 하고 있다는 걸 알 수 있을 것"이라고 강조했습니다.



엔비디아는 현금 성과급보다 양도제한조건부주식 등 주식 기반 보상 체계를 적극 활용하는 기업으로 알려져 있습니다.



회사 성장과 주가 상승에 따른 성과를 직원 보상과 연결해 장기 근속과 동반 성장을 유도하는 구조입니다.



미국 경제지 포춘에 따르면 엔비디아는 지난해 직원 1인당 평균 약 15만 달러, 우리 돈으로 약 2억2천만원 규모의 양도제한조건부주식, RSU를 지급했습니다.



국내 반도체 업계에서는 최근 성과급 체계 개편 논의가 이어지고 있습니다.



앞서 SK하이닉스 노사는 지난해 임금 협상에서 영업이익의 10%를 재원으로 하는 성과급 제도인 '초과이익분배금(PS)' 상한선을 폐지하고, 이를 10년간 유지하기로 합의했습니다.



현금 지급을 기본으로 하고 자사주 선택 옵션을 뒀습니다.



삼성전자 노사는 파업 위기까지 간 끝에 반도체 부문을 대상으로 영업이익의 10.5%에 해당하는 특별경영성과급을 자사주로 지급하기로 합의했습니다.



지급된 자사주의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있으며, 나머지 3분의 1씩은 각각 1년간·2년간 매각이 제한됩니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김나온, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)