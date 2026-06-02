선거사무실 찾아가 "무조건 낙선" 폭언..이용 측 "신변에 위협" 50대 체포 [자막뉴스]

6·3 지방선거를 하루 앞두고 이용 국민의힘 경기 하남갑 국회의원 재선거 후보를 협박한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



경기 하남경찰서는 오늘(2일) 업무방해 및 협박 혐의로 A 씨를 현행범으로 체포해 조사 중이라고 밝혔습니다.



A씨는 오늘 새벽 1시 20분쯤부터 30분 가량 하남시 신장동 소재 이 후보 선거사무실에서 이 후보와 선거사무원을 상대로 폭언하는 등 소란을 피운 혐의를 받고 있습니다.



이 후보 측에 따르면 당시 이 후보는 선거대책위원회 관계자 3명과 함께 선거 막판 대응을 위한 심야 회의를 하고 있었습니다.



그런데 A 씨가 갑자기 선거사무실에 들어와 이 후보를 향해 손가락질하며 "무조건 낙선할 것"이라는 취지로 폭언과 욕설을 했다는 겁니다.



특히 A씨는 "2시간 전부터 이 후보를 따라왔다. 왜 말을 걸어도 대꾸하지 않느냐"는 식의 발언도 한 것으로 전해졌습니다.



A 씨는 선대위 관계자들로부터 여러 차례 나가 달라는 요청을 받았지만 나가지 않았고, "가만두지 않겠다. 다 죽여버리겠다"는 협박성 발언까지 퍼부었다고 이 후보 측은 주장했습니다.



경찰은 이 후보 측 신고를 받고 현장으로 출동해 술을 마신 상태인 A 씨를 검거했습니다.



경찰 수사가 시작되자 이 후보 측은 "신변 위협을 느껴 경찰에 신고한 것"이라며 "고의성이 없는 것으로 파악될 경우 선처를 요청할 예정"이라고 밝혔습니다.