남자배구대표팀 다시 진천으로…아시아배구연맹컵 정조준

▲ 배구 남자 대표팀

이시나예 라미레스 감독이 이끄는 배구 남자 대표팀이 내일(3일) 충북 진천국가대표선수촌에 재입촌해 2026 아시아배구연맹(AVC)컵 남자대회 준비에 박차를 가합니다.대한배구협회는 오늘(2일) "남자 대표팀은 지난달 25일부터 31일까지 중국 저장성 닝보에서 중국 대표팀과 합동 훈련을 했다"며 "연습경기 등을 통해 조직력을 점검한 대표팀은 진천국가대표선수촌에서 대회 막바지 준비를 할 계획"이라고 밝혔습니다.대표팀은 진천선수촌에서 훈련한 뒤 오는 20일부터 28일까지 인도 구자라트주 아마다바드에서 열리는 2026 AVC컵 남자 대회에 출전합니다.이번 대회는 총 12개 팀이 2개 조로 나뉘어 경쟁하고 각 조 상위 2개 팀이 준결승에 진출해 메달을 놓고 싸웁니다.한국은 카타르, 파키스탄, 인도네시아, 태국, 오만과 B조에 편성됐습니다.이 대회를 마친 뒤엔 다음 달 국내에서 브라질과 국가대표 평가전을 치르고 8월엔 몽골에서 열리는 2026 동아시아남자선수권대회에 출전합니다.이어 9월에 열리는 2026 아시아 남자선수권대회와 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 메달 획득에 도전합니다.아시아 남자선수권대회 우승팀에는 2028 로스앤젤레스 올림픽 출전권이 주어집니다.한편 남자 대표팀은 지난달 발표한 14명의 대표팀 명단 가운데 일부 선수를 컨디션 악화 등의 이유로 교체할 예정입니다.(사진=대한배구협회 제공, 연합뉴스)