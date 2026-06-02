통계 전문 매체 "홍명보호 16강 확률 33.52%…A조 내 2위"

▲ 지난달 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 손흥민이 첫 골을 성공시키고 세리머니를 하고 있다.

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▲ 옵타가 예상한 참가국별 성적

축구 통계 전문 업체 '옵타'는 2026 북중미 월드컵에 나선 한국 축구대표팀의 32강 진출 확률을 70.35%, 16강 진출 확률을 33.52%로 전망했습니다.옵타는 오늘(2일, 한국시간) 홈페이지를 통해 "슈퍼컴퓨터를 통해 북중미 월드컵에 나설 48개국의 예상 성적을 예측했다"라며 "대회 개막에 앞서 슈퍼컴퓨터가 1만 회의 시뮬레이션을 실시해 참가국들의 예상 결과를 도출했다"고 전했습니다.옵타에 따르면 홍명보호의 32강 진출 확률은 70.35%로 비교적 높게 봤습니다.여기에 한국 축구의 역대 월드컵 최고 성적인 16강까지 진출할 확률은 33.52%로 내다봤고, 8강 12.74%, 4강 4.02%, 결승 진출 1.30%, 우승은 0.36%로 전망했습니다.북중미 월드컵 조별리그 A조에서 경쟁할 멕시코, 체코, 남아프리카공화국과 비교할 때 한국의 수치는 낮지 않습니다.옵타는 A조에서 멕시코의 32강 진출 확률을 가장 높은 87.1%로 봤습니다.16강은 51.96%, 8강은 24.22%, 준결승은 8.43%, 결승은 2.96%, 우승은 0.90%로 전망했습니다.한국과 사실상 조 2위 자리를 놓고 경쟁할 것으로 예상되는 체코는 32강 63.38%, 16강 28.10%, 8강 10.06%, 4강 3.02%, 결승 1.00%, 우승 0.29%의 확률로 한국보다 다소 낮게 평가됐습니다.홍명보호가 조별리그에서 반드시 잡아야 할 대상인 남아공은 32강 49.29%, 16강 18.92%, 8강 5.96%, 4강 1.41%, 결승 0.37%, 우승 0.09%의 확률이 나왔습니다.이번 북중미 월드컵은 역대 처음으로 48개국 체제로 치러지는 터라 각 조 3위까지 32강 진출의 기회가 있습니다.옵타의 분석에 따르면 한국은 조별리그 A조에서 멕시코에 이어 2위가 예상되지만 최하위로 점쳐지는 남아공의 32강 확률도 절반에 육박하는 터라 승점 관리가 중요하게 됐습니다.조별리그 F조에서 경쟁하는 일본은 아시아 국가 가운데 가장 좋은 평가를 받았습니다.일본의 32강 진출 확률은 76.16%로 나온 가운데 16강 33.47%, 8강 17.02%, 4강 7.40%, 결승 3.28%, 우승 1.24%로 예상됐습니다.한편, 옵타가 전망한 '우승 후보 1순위'는 스페인으로 나왔습니다.스페인의 우승 확률은 16.1%가 가장 높았고 프랑스(12.98%), 잉글랜드(11.18%), 아르헨티나(10.36%), 포르투갈(7.00%), 브라질(6.61%), 독일(5.12%), 네덜란드(3.62%), 노르웨이(3.51%), 벨기에(2.37%) 등이 '톱10'을 이뤘습니다.옵타는 스페인이 높은 평가를 받은 이유에 대해 "라민 야말(바르셀로나)의 존재가 큰 몫을 차지한다"며 "유로 2024 우승 멤버로 그의 폼은 절정에 달했고, 이번 시즌 공식전에서 24골 17도움을 기록했다"고 설명했습니다.다만 야말은 왼쪽 햄스트링을 다친 뒤 회복 중이라 대회 초반 출전이 불투명할 수도 있다는 게 변수입니다.한편, 이번 옵타가 슈퍼컴퓨터를 활용해 1만 회의 시뮬레이션을 돌린 결과 단 한 번도 우승하지 못한 유일한 나라는 월드컵에 처음 출전하는 퀴라소입니다.더불어 월드컵 데뷔를 앞둔 아시아 지역 국가인 우즈베키스탄과 요르단의 조별리그 통과 확률은 각각 41.4%와 40.8%로 나와 선전을 예상했습니다.(사진=옵타 홈페이지 캡처, 연합뉴스)