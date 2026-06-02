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[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…'13일의 열전' 종료, 파이널 유세로 '지지 호소'

조성현 기자
작성 2026.06.02 14:11 조회수
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1. 6.3 지방선거 국회의원 재보선 본투표가 하루 앞으로 다가왔죠. 13일 동안 뜨거웠던 선거운동도 오늘(2일) 자정에 공식적으로 모두 마무리됩니다. 민주당의 정청래 대표는 강원도와 경기도를 거쳐서 오늘 밤 서울 청계광장에서 정원오 서울시장 후보와 마지막 유세를 할 예정입니다. 장동혁 국민의힘 대표는 충남 지역을 돌며 마지막 한 표를 호소할 예정입니다. 민주당은 무능하고 무책임한 지방 권력에 대한 심판을 강조하고 있고, 국민의힘은 정권 견제를 위한 한 표를 호소하고 있습니다.

2. 7명의 사상자를 낸 한화에어로스페이스 대전 사업장 폭발 사고와 관련해 경찰과 소방당국, 국립과학수사연구원이 합동 감식에 돌입했습니다. 오늘 오후에는 사망자 5명에 대한 신원 확인에도 나설 방침입니다.

3. 미국과 이란 전쟁 여파에 지난달 소비자물가 상승률이 3.1%를 기록했습니다. 2년 2개월 만에 가장 많이 뛴 겁니다. 한국은행은 상승률 3%대 고물가가 당분간 계속될 것으로 전망했습니다.

4. 이란과의 종전 양해각서를 최종적으로 승인하지 않고 수정안을 이란에 보냈던 트럼프 미국 대통령이 일주일 안에 합의할 수 있을 것이라고 말했습니다. 트럼프 대통령은 최근 이스라엘과 헤즈볼라의 교전 중단을 요구하는 과정에서 네타냐후 이스라엘 총리를 원색적으로 비난한 것으로 파악됐다는 현지 언론의 보도도 나오고 있습니다.
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