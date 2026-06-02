[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…'13일의 열전' 종료, 파이널 유세로 '지지 호소'

1. 6.3 지방선거 국회의원 재보선 본투표가 하루 앞으로 다가왔죠. 13일 동안 뜨거웠던 선거운동도 오늘(2일) 자정에 공식적으로 모두 마무리됩니다. 민주당의 정청래 대표는 강원도와 경기도를 거쳐서 오늘 밤 서울 청계광장에서 정원오 서울시장 후보와 마지막 유세를 할 예정입니다. 장동혁 국민의힘 대표는 충남 지역을 돌며 마지막 한 표를 호소할 예정입니다. 민주당은 무능하고 무책임한 지방 권력에 대한 심판을 강조하고 있고, 국민의힘은 정권 견제를 위한 한 표를 호소하고 있습니다.



2. 7명의 사상자를 낸 한화에어로스페이스 대전 사업장 폭발 사고와 관련해 경찰과 소방당국, 국립과학수사연구원이 합동 감식에 돌입했습니다. 오늘 오후에는 사망자 5명에 대한 신원 확인에도 나설 방침입니다.



3. 미국과 이란 전쟁 여파에 지난달 소비자물가 상승률이 3.1%를 기록했습니다. 2년 2개월 만에 가장 많이 뛴 겁니다. 한국은행은 상승률 3%대 고물가가 당분간 계속될 것으로 전망했습니다.



4. 이란과의 종전 양해각서를 최종적으로 승인하지 않고 수정안을 이란에 보냈던 트럼프 미국 대통령이 일주일 안에 합의할 수 있을 것이라고 말했습니다. 트럼프 대통령은 최근 이스라엘과 헤즈볼라의 교전 중단을 요구하는 과정에서 네타냐후 이스라엘 총리를 원색적으로 비난한 것으로 파악됐다는 현지 언론의 보도도 나오고 있습니다.