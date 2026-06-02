뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 싸이 '향정 대리 처방' 세브란스 의사들 송치…싸이 측 "다른 목적으로 쓴 건 없어"

이현영 기자
작성 2026.06.02 14:36 조회수
PIP 닫기
가수 싸이에게 향정신성의약품을 비대면 처방해 주거나 대리 처방해 준 대학병원 교수와 후배 의사들이 검찰에 넘겨졌습니다.

서울 서대문경찰서는 지난달 29일 의료법 위반 혐의로 가수 싸이와 소속사 매니저, 그리고 세브란스병원 의사 4명 등 모두 6명을 불구속 상태로 검찰에 넘겼습니다.

싸이는 지난 2022년부터 지난해까지 병원을 직접 방문해 진료받지 않고, 수면장애와 불안증 치료에 쓰이는 향정신성의약품인 '자낙스'와 '스틸녹스'를 처방 받은 혐의를 받습니다.

약은 싸이 본인이 아닌 매니저가 대신 타갔던 것으로 드러났습니다.

이 과정에서 싸이를 전담해 비대면 처방을 해주던 세브란스 병원 A 교수가 자리를 비울 때면, 후배 의사 3명이 A 교수의 부탁을 받아 각각 한 차례씩 대면 진료 없이 처방전을 발행해 준 것으로 조사됐습니다.

현행 의료법상 환자를 직접 진찰한 의사만 처방전을 쓸 수 있고, 의식이 없는 경우 등 극히 예외적인 상황이 아니면 대리 수령은 엄격히 금지됩니다.

특히 이 약물들은 의존성과 중독성이 강해 대면 진료가 필수적인 향정신성의약품입니다.

이를 위반하면 1년 이하의 징역이나 1천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

당초 "비대면 진료였다"며 부인하던 주치의 A 교수는 조사 과정에서 혐의를 인정한 것으로 알려졌습니다.

싸이 소속사 측은 "코로나 시기 비대면 진료가 허용됐을 때부터 약을 처방받아 오다, 이후 바쁜 일정 탓에 그대로 비대면 처방을 지속해 왔다"며 "안이한 측면이 있었다"고 인정했습니다.

다만, 타인의 명의를 도용한 것은 아니며 의약품을 오남용하거나 치료 외에 다른 목적으로 사용한 적은 없다고 선을 그었습니다.

(취재: 이현영, 영상편집: 김나온, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이현영 기자 사진
이현영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지