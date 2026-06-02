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이정후, 밀워키전 4타수 1안타…9경기 연속 안타

서대원 기자
작성 2026.06.02 13:30 조회수
안타 치고 1루에서 더그아웃을 향해 세리머니 하는 이정후
▲ 이정후

미국 프로야구 샌프란시스코 자이언츠의 이정후 선수가 9경기 연속 안타 행진을 이어갔습니다.

이정후는 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와 메이저리그(MLB) 원정 경기에 5번 타자 우익수로 출전해 4타수 1안타, 1득점을 기록했습니다.

지난달 15일 LA 다저스와 경기부터 9경기 연속 안타를 때린 이정후의 시즌 타율은 3할 3리로 어제(1일)보다 1리 낮아졌습니다.

어제 5안타를 몰아치는 등 콜로라도와 주말 3연전에서 15타수 11안타라는 폭발적인 타격 감각을 자랑한 이정후는 오늘 경기에서는 2회 원아웃 주자 없는 첫 타석에서 밀워키 좌완 선발 셰인 드로언의 슬라이더를 잘 잡아당겨 우익수 앞에 떨어지는 안타로 출루했습니다.

그리고 곧바로 터진 맷 채프먼의 중월 투런 홈런 때 득점했습니다.

이정후는 4회에는 2루수 땅볼, 6회에는 좌익수 뜬 공, 8회에는 1루수 땅볼로 물러났습니다.

6회말 수비에서는 앞으로 굴러온 땅볼을 뒤로 흘려 시즌 두 번째 실책을 범했는데, 이정후의 실책에 따른 실점은 없었습니다.

샌프란시스코는 밀워키에 16대 2로 크게 졌습니다.

(사진=게티이미지코리아)
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