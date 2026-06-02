인도에 세운 21ｍ 메시 동상, 강풍에 '흔들'…안전 문제로 철거

▲ 철거되는 메시 동상

지난해 말 인도에 세워진 아르헨티나 '축구의 신' 리오넬 메시(38·인터 마이애미)의 대형 동상이 안전 문제로 6개월 만에 철거됐습니다.2일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 인도 동부 서벵골주 콜카타에 세워진 메시의 동상이 전날 철거됐습니다.작업자들은 크레인과 밧줄 등을 이용해 매시 동상을 대형 트럭에 실어 옮겼습니다.철거 작업이 진행되는 동안 행인 수백 명이 몰려들어 동상과 함께 이른바 '셀카'를 찍기도 했습니다.샤라드왓 무케르지 서벵골주 의회 의원은 AFP에 "최근에 (메시 동상이) 강풍에 흔들린다는 민원이 제기돼 (안전 문제로) 철거됐다"고 말했습니다.앞서 지난달 24일 인도 공공사업부 기술자들이 동상을 점검한 결과 구조적으로 안전성 문제가 드러났고, 즉각 철거 명령이 내려졌습니다.무케르지 의원은 새로 설치할 장소가 결정될 때까지 동상을 정부 창고에 보관할 예정이라고 덧붙였습니다.해당 동상은 높이 21m로 지난해 12월 메시의 인도 투어에 맞춰 세워졌습니다.메시가 월드컵 트로피를 들어 올리는 모습을 형상화했으며 인도 예술가 팀이 특수 섬유 기술이 적용된 철제 구조물로 40일 만에 제작했습니다.이번 동상 철거 배경에 지역 정치권의 입김이 작용했다는 의혹도 제기됐습니다.서벵골주는 '야당 텃밭'으로 불린 지역이지만 지난달 나렌드라 모디 인도 총리가 이끄는 인도국민당(BJP)이 주의회 선거에서 기존 의회 집권당인 트리나물콩그레스(TMC)를 상대로 처음 승리했습니다.메시 동상은 2011년부터 서벵골주 총리를 맡아 TMC를 이끈 마마타 바네르지의 후원으로 설계된 것으로 알려졌습니다.그러나 최근 주의회 선거 후 새로 임명된 BJP 소속 체육장관인 니시트 프라마닉은 메시 동상을 두고 "보기 흉하다"고 비판한 바 있습니다.14억 명으로 세계에서 인구가 가장 많은 인도에서 제일 인기 있는 스포츠는 크리켓입니다.인도 축구 국가대표팀의 국제축구연맹(FIFA) 순위는 142위에 그치지만, 축구는 인도에서 크리켓 다음으로 인기 있는 스포츠입니다.(사진=AP, 연합뉴스)