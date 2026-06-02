손정의 "AI 혁명은 닷컴 혁명보다 50배 커"

▲ 미 오하이오주 가스 화력발전소 기공식에 참석한 손정의 회장

일본 소프트뱅크 손정의(일본이름 손 마사요시) 회장은 1일(현지시간) "인공지능(AI) 혁명은 닷컴 혁명보다 10배, 아마 50배 더 크다고 생각한다"고 말했습니다.손 회장이 이날 프랑스 파리에서 자사와 가진 인터뷰에서 이같이 말했다고 미국 경제방송 CNBC가 보도했습니다.앞서 손 회장은 소프트뱅크가 프랑스에 750억 유로를 투자해 5GW 규모의 데이터센터 등 AI 인프라를 구축한다고 지난달 31일 파리에서 발표했습니다.손 회장은 닷컴 버블 붕괴가 고통스러운 일시적 타격이었지만, 이는 훨씬 더 큰 장기 성장을 위해 극복할 작은 장애물에 불과했다고 했습니다.그는 "AI 혁명은 인류가 경험한 가장 큰 기술 혁명이면서 동시에 실현(realization)이며, 이 단계는 마치 인터넷의 시작과도 같다"고 덧붙였습니다.그는 "전자 제품과 자동차 산업은 1929년 월가 대폭락 때 붕괴했지만 그 후 100년간 계속 성장했다. 약간의 조정이 있을 수 있지만 조정은 최고의 투자 기회가 될 것"이라고 했습니다.소프트뱅크의 이번 프랑스 데이터센터 투자는 소프트뱅크 역사상 최대 규모의 유럽 지역 투자입니다.손 회장은 이번 투자는 프로젝트 파이낸싱에 크게 의존할 것이라고 밝히며 미국 오하이오주에서 진행 중인 10GW 규모의 데이터센터 프로젝트를 사례로 들었습니다.한편 손 회장은 소프트뱅크의 투자 포트폴리오에서 오픈AI가 차지하는 비중이 20%를 조금 넘을 뿐이며, 최대 투자 종목은 영국 반도체 설계업체 암(Arm)으로 순자산의 50% 이상을 차지한다고 설명했습니다.그는 소프트뱅크가 오픈AI에 과도하게 의존하는 것은 아니라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)