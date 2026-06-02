뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"14억 6천만 원 아꼈다"…드론에 수직이착륙기까지

홍순준 기자
작성 2026.06.02 12:37 조회수
PIP 닫기
<앵커>

울주군은 울산의 기초단체 중 면적이 가장 넓어서 항공 촬영으로 공간정보를 구축하려면 많은 비용이 듭니다. 공무원들이 직접 드론을 활용해서 예산을 아껴왔는데요. 최근에는 수직이착륙기까지 등장했습니다.

UBC 윤주웅 기자입니다.

<기자>

수직이착륙기가 하늘로 날아오릅니다.

일정 고도가 되니 비행기 방식으로 전환해 앞으로 날아갑니다.

수직이착륙기가 지나간 곳의 정보는 자동으로 울주군 공간정보로 입력됩니다.

산불 현장에는 열화상 드론이 출동합니다.

드론이 감지한 불길의 경계선과 좌표가 모니터에 표시되며 효율적인 진화를 돕습니다.

이처럼 울주군은 공무원들이 직접 드론 등을 활용해 산불 진화는 물론, 공간정보 확보까지 해내고 있습니다.

드론을 날려 항공영상을 제작해 울주군의 공간정보를 확보하려면 1㎢당 800만 원가량이 듭니다.

이미 남부권역 32㎢의 촬영을 마쳤고, 올 들어 서부권역 350㎢ 중 43%를 마쳐 14억 6천만 원의 예산을 절감했습니다.

[김기범/울주군 민원지적과 : 확보된 영상 데이터는 울주 공간정보 시스템으로 모여 전 부서가 공유하게 됩니다. 공유재산 관리나 무단 점유 확인 등에 바로 쓰이기 때문에 불필요한 출장을 없애고 신속한 의사결정을 내리는 데 큰 도움이 됩니다.]

울주군은 내년까지 울주군 전역의 공간 정보를 확보한 뒤, 2028년부터는 수직이착륙기를 활용해 매년 변동사항을 점검할 계획입니다.

(영상기자 : 이종호 UBC, CG : 송정근 UBC)

UBC 윤주웅
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
홍순준 기자 사진
홍순준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지