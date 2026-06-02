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장동혁 "나라 위한 선택 해달라"…오세훈은 신촌으로

정윤식 기자
작성 2026.06.02 12:15 조회수
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<앵커>

국민의힘은 유권자들을 향해 내일(3일) 본투표장에 꼭 와달라고 요청했습니다. 장동혁 대표는 지방 권력까지 여당에 넘어가게 해선 안된다며 국민의힘이 정권을 견제할 수 있게 표를 달라고 호소했습니다.

정윤식 기자의 보도입니다.

<기자>

국민의힘 장동혁 대표는 서울 여의도 당사에서 이번 선거를 '나의 삶과 대한민국의 미래를 결정짓는 선거'로 규정한 대국민 호소문을 발표했습니다.

다수 의석을 가진 민주당이 지방선거까지 승리하지 않도록 해달라며, 국민의힘이 정권을 견제할 수 있도록 유권자들이 투표에 나서달라고 호소했습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 만약 지방정부까지 넘어가면 이재명의 오만은 마지막 레드라인을 넘을 것입니다. 대한민국은 이재명 한 사람을 위한 나라가 될 것입니다.]

장 대표는 특히 '코스피 8천이 자기들의 실정을 덮는 유일한 방패'라고 비판하며, 민주당이 주식시장 호황을 내세워 표심 잡기에 나서고 있는 걸 견제했습니다.

장 대표는 충남을 돌며 유세를 한 뒤 밤엔 서울 청계천과 홍대 앞에서 서울 시민들을 상대로 투표 참여를 호소할 계획입니다.

오세훈 서울시장 후보는 양쪽이 서로를 견제하는 나라가 더 안전하다며 '최후의 보루'인 서울을 지켜달란 대시민 호소문을 발표했습니다.

[오세훈/국민의힘 서울시장 후보 : 어느 정당을 위한 선택이 아니라 나라를 위한 선택을 해주십시오. 내일 투표장으로 가셔서 마지막 남은 안전판 하나를 지켜주십시오.]

오 후보는 청년들이 많이 찾는 서울 신촌역 앞 광장에서 오늘 밤 마지막 유세에 나섭니다.

개혁신당은 이준석 대표가 경기도 화성에서 마지막 집중 유세에 나서고 천하람 원내대표가 서울을 돌며 김정철 서울시장 후보를 지원할 예정입니다.

(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 원형희)
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