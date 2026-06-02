[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 7명의 사상자가 발생한 한화에어로스페이스 폭발 사고와 관련해 경찰과 소방당국, 국립과학수사연구원이 오전 10시부터 합동 감식에 들어갔습니다. 한화 측이 로켓 설비 등의 세척 과정에서 폭발이 일어난 것으로 추정했지만 경찰은 모든 가능성을 열어두고 감식에 들어간다고 밝혔습니다.



2. 6·3 지방선거와 재보궐선거를 위한 선거운동이 오늘(2일) 자정 종료됩니다. 민주당은 무능하고 무책임한 지방 권력 심판론을 꺼내 들었고, 국민의힘은 지방 권력까지 여당에 넘어가게 해선 안 된다며 견제를 위한 한 표를 호소했습니다.



3. 트럼프 미 대통령이 인터뷰를 통해 1주일 내로 이란과 합의할 수 있을 것이라고 말했습니다. 종전 협상 최대 변수 중 하나인 이스라엘과 헤즈볼라의 충돌에 대해서도 트럼프 대통령이 적극 중재에 나선 모습입니다.



4. 미국과 이란 전쟁 여파로 지난달 소비자 물가가 3.1% 오른 것으로 나타났습니다. 지난 2024년 3월 이후 2년 2개월 만에 가장 큰 상승폭인데, 이런 고물가가 당분간 계속될 것으로 전망됩니다.