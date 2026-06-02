스페이스X, 공모주 최대 5%를 직원·지인에게 배정

▲ 스페이스X

미국 항공우주기업 스페이스X가 이달 기업공개(IPO)를 위해 공모발행하는 주식 물량의 최대 5%를 "특정 직원들과 지인들에게" 배정한다고 밝혔습니다.미 경제방송 CNBC는 스페이스X가 상장과 관련해 제출한 서류에서 이같이 밝혔다고 전했습니다.스페이스X는 이르면 이달 12일 미국 나스닥 시장에 상장할 예정이며, 상장을 통해 750억 달러를 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다.전체 주식 공모 물량의 최대 5%를 스페이스X가 직접 배정받아 특정 직원들과 지인들에게 공모가격으로 배정하는 방식입니다.스페이스X는 주식을 직접 배정받는 이들은 "경영진의 재량에 따라 선정할 것"이며 해당 주식에는 락업(의무보유기간) 규정도 적용되지 않을 것이라고 밝혔습니다.앞서 에어비앤비, 우버, 리비안 등이 공모 시 특정인에게 직접 주식 배정을 한 바 있습니다.또 2010년 테슬라가 상장할 때도 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 공모로 나온 1천330만주 가운데 최대 128만주를 사업 파트너, 이사, 직원, 테슬라 고객 등에게 할당했습니다.머스크는 자신의 인공지능 스타트업인 xAI와 스페이스X를 합병하고, 올해 초 이 기업가치를 1조 2천500억 달러로 평가받은 바 있습니다.지금까지 미국 증시 상장 직후 시가총액이 1천억 달러를 넘어선 기업은 페이스북과 알리바바 두 곳뿐입니다.