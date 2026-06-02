이 대통령 "남은 4년, 8년처럼 일해 더 큰 변화 만들 것"

▲ 이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다

이재명 대통령은 모레(4일) 정부 출범 1주년을 앞두고 "앞으로 4년간 국정 속도를 두 배로 높이고 정성을 다하면, 8년처럼 일할 수 있다"며 "이를 통해 국민의 삶, 대한민국에 더 큰 변화를 만들어내겠다"고 말했습니다.이 대통령은 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의 모두발언에서 "이제 곧 시작될 임기 2년차부터는 지금까지의 정책 성과를 바탕으로 국민 삶의 실질적 변화를 더 크게 만들고, 더 속도를 높이고, 더 폭을 넓혀야 한다"며 이같이 당부했습니다.구체적으로 "수출 등 핵심 지표 개선의 성과를 중소기업·소상공인, 서민·취약계층 등 민생 전반으로 확산하는 데 주력해야 한다"며 "인공지능 혁명과 에너지 전환을 가속할 물적·제도적 기반을 튼튼히 만들고 반도체만이 아니라 로봇·방위산업 등 여타 첨단산업의 육성에도 박차를 가해 글로벌 초격차 경제강국의 문도 활짝 열어야 한다"고 주문했습니다.또 "대한민국의 생존 전략이라고 할 수 있는 지역균형발전과 국토 대전환을 속도감 있게 추진하고, 양극화 완화를 위한 대안을 효과적으로 마련해 '모두의 성장'을 위해 나아가야 한다"며 "우리의 역량과 잠재력을 적극 활용해 국제사회에서 책임 있는 역할을 담당하는 글로벌 외교·안보 강국의 위상을 한층 강화하겠다"고 밝혔습니다.지난 1년의 국정을 두고는 "되돌아보면 내란에 따른 정치·사회적 충격과 민생 경제의 혼란, 국제질서 격변이라는 어려움 속에서 임기가 시작됐다"고 회고했습니다.그러면서 "국민의 성원과 공직자 여러분의 헌신에 힘입어 위기들을 잘 넘어왔다"며 "그 결과 대한민국의 정상화와 회복, 나아가 도약의 발판도 튼튼하게 놓이는 중"이라고 자평했습니다.이 대통령은 "임기를 시작할 때보다 마칠 때 더 많은 국민의 성원과 평가를 받는 정부가 되겠다는 말씀을 다시 한번 새기며 언제나 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌습니다.이 대통령은 또 전날 한화에어로스페이스 대전공장에서 발생한 폭발 사고와 관련해서는 "유명을 달리한 분들의 명복을 빌며, 부상자들의 빠른 쾌유를 기원한다"며 "관계 당국은 사고 원인을 철저히 조사하고 재발 방지 대책 수립에도 만전을 기해야겠다. 다른 유사 사업장의 안전 점검도 서둘러달라"고 주문했습니다.특히 "동일한 사업장에서 동일한 유형의 사고가 반복적으로 발생하는 것은 심각한 문제"라며 고용노동부를 향해 이런 사업장을 추려서 따로 보고해달라고 지시했습니다.이 대통령은 "누구나 생존을 유지하고 가족과 행복한 삶을 영위하기 위해 일을 하는데, 살자고 간 일터가 죽음의 장이 되곤 한다"며 "우리 사회는 사람의 생명을 과연 충분히 존중하고 있는지, 돈보다 생명을 귀히 여기고 있는지, 나의 생명만큼 타인의 생명을 존중하는지 의문이 들 때가 꽤 있다"고 안타까움을 나타내기도 했습니다.(사진=연합뉴스)