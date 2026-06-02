이 대통령 "매점매석 등 시장 교란, 회사 망한단 생각 들도록 해야"

▲ 이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다

이재명 대통령은 "장바구니 물가 안정을 위해 정부 비축분의 선제 공급이나 할인 지원 강화, 할당관세 물량 추가 확대 등 필요한 대책을 각 부처에서 신속히 추진해달라"고 주문했습니다.이 대통령은 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 "중동 전쟁 장기화로 국민의 물가 부담이 가중되고 있다"며 이같이 밝혔습니다.이 대통령은 "석유 최고가격제 시행과 선제적인 관리를 통해 (물가의) 상승 폭이 상당 부분 낮아진 점은 다행이지만, 그럼에도 상당한 물가 부담이 있다"고 진단했습니다.이어 "물가 상승이 계속되면 취약계층의 충격이 상대적으로 훨씬 더 클 수밖에 없으며, 취약계층의 실질소득이 감소하면 양극화가 확대되고 경제 활력도 뒷걸음질 칠 수밖에 없다"면서 "물가 안정 없이는 경제 성장도, 양극화 개선도, 국가의 지속적 발전도 불가능하다는 것은 분명하다"고 강조했습니다.특히 이 대통령은 "누차 강조하지만, 매점매석이나 담합 같은 시장 교란 행위는 한 번만 걸려도 회사가 망한다는 생각이 들도록, 철저히 조사하고 엄히 책임을 물어야 한다"고 말했습니다.그러면서 "물가 관리가 민생 안정의 핵심 전제라는 각오로 부처에서 총력을 다해달라"고 거듭 요청했습니다.(사진=연합뉴스)