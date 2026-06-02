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이 대통령 "매점매석 등 시장 교란, 회사 망한단 생각 들도록 해야"

강청완 기자
작성 2026.06.02 11:24 조회수
이 대통령 "매점매석 등 시장 교란, 회사 망한단 생각 들도록 해야"
▲ 이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다

이재명 대통령은 "장바구니 물가 안정을 위해 정부 비축분의 선제 공급이나 할인 지원 강화, 할당관세 물량 추가 확대 등 필요한 대책을 각 부처에서 신속히 추진해달라"고 주문했습니다.

이 대통령은 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 "중동 전쟁 장기화로 국민의 물가 부담이 가중되고 있다"며 이같이 밝혔습니다.

이 대통령은 "석유 최고가격제 시행과 선제적인 관리를 통해 (물가의) 상승 폭이 상당 부분 낮아진 점은 다행이지만, 그럼에도 상당한 물가 부담이 있다"고 진단했습니다.

이어 "물가 상승이 계속되면 취약계층의 충격이 상대적으로 훨씬 더 클 수밖에 없으며, 취약계층의 실질소득이 감소하면 양극화가 확대되고 경제 활력도 뒷걸음질 칠 수밖에 없다"면서 "물가 안정 없이는 경제 성장도, 양극화 개선도, 국가의 지속적 발전도 불가능하다는 것은 분명하다"고 강조했습니다.

특히 이 대통령은 "누차 강조하지만, 매점매석이나 담합 같은 시장 교란 행위는 한 번만 걸려도 회사가 망한다는 생각이 들도록, 철저히 조사하고 엄히 책임을 물어야 한다"고 말했습니다.

그러면서 "물가 관리가 민생 안정의 핵심 전제라는 각오로 부처에서 총력을 다해달라"고 거듭 요청했습니다.

(사진=연합뉴스)
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