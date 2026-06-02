젠슨 황, 삼성전자 질문에 "가능한 한 많은 성과급 보상해야"

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2일(현지시간) 타이완 타이베이에서 열린 글로버 미디어 대상 간담회에서 답변하고 있다.
젠슨 황 엔비디아 CEO가 기업의 성과급 시스템에 대해 "직원들이 가능한 한 많은 보수를 받아야 한다고 생각한다"고 2일 밝혔습니다.
황 CEO는 이날 타이완 타이베이 그랜드 하이라이 호텔에서 열린 글로벌 미디어 대상 간담회에서 최근 삼성전자의 성과급 이슈에 대해 어떻게 생각하냐는 질문에 이같이 밝혔습니다.
그는 "나는 직원들에게 가능한 한 많은 보상을 해주고 있기 때문"이라며 "내 직원들에게 물어보라. 나는 실제로 그렇게 하고 있다"고 강조했습니다.
엔비디아는 현금 성과급보다 양도제한조건부주식(RSU) 등 주식 기반 보상 비중이 높은 것으로 알려져 있습니다.
장기 성과와 주가 상승을 개인의 보상과 연동해 직원과 회사의 동반성장을 꾀하는 '윈-윈' 구조입니다.
유능한 인재의 장기간 근속을 유도할 수 있다는 장점도 있습니다.
포천에 따르면 엔비디아는 지난해 직원 1인당 평균 약 15만 달러(약 2억 2천만 원) 상당의 RSU를 지급했습니다.
앞서 SK하이닉스 노사는 지난해 임금 협상에서 영업이익의 10%를 재원으로 하는 성과급 제도인 '초과이익분배금(PS)' 상한선을 폐지하고, 이를 10년간 유지하기로 합의했습니다.
현금 지급을 기본으로 하고 자사주 선택 옵션을 뒀습니다.
삼성전자 노사는 파업 위기까지 간 끝에 반도체 부문을 대상으로 영업이익의 10.5%에 해당하는 특별경영성과급을 자사주로 지급하기로 합의했습니다.
지급된 자사주의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있으며, 나머지 3분의 1씩은 각각 1년간·2년간 매각이 제한됩니다.
(사진=연합뉴스)
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