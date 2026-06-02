젠슨 황, 삼성전자 질문에 "가능한 한 많은 성과급 보상해야"

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2일(현지시간) 타이완 타이베이에서 열린 글로버 미디어 대상 간담회에서 답변하고 있다.

젠슨 황 엔비디아 CEO가 기업의 성과급 시스템에 대해 "직원들이 가능한 한 많은 보수를 받아야 한다고 생각한다"고 2일 밝혔습니다.황 CEO는 이날 타이완 타이베이 그랜드 하이라이 호텔에서 열린 글로벌 미디어 대상 간담회에서 최근 삼성전자의 성과급 이슈에 대해 어떻게 생각하냐는 질문에 이같이 밝혔습니다.그는 "나는 직원들에게 가능한 한 많은 보상을 해주고 있기 때문"이라며 "내 직원들에게 물어보라. 나는 실제로 그렇게 하고 있다"고 강조했습니다.엔비디아는 현금 성과급보다 양도제한조건부주식(RSU) 등 주식 기반 보상 비중이 높은 것으로 알려져 있습니다.장기 성과와 주가 상승을 개인의 보상과 연동해 직원과 회사의 동반성장을 꾀하는 '윈-윈' 구조입니다.유능한 인재의 장기간 근속을 유도할 수 있다는 장점도 있습니다.포천에 따르면 엔비디아는 지난해 직원 1인당 평균 약 15만 달러(약 2억 2천만 원) 상당의 RSU를 지급했습니다.앞서 SK하이닉스 노사는 지난해 임금 협상에서 영업이익의 10%를 재원으로 하는 성과급 제도인 '초과이익분배금(PS)' 상한선을 폐지하고, 이를 10년간 유지하기로 합의했습니다.현금 지급을 기본으로 하고 자사주 선택 옵션을 뒀습니다.삼성전자 노사는 파업 위기까지 간 끝에 반도체 부문을 대상으로 영업이익의 10.5%에 해당하는 특별경영성과급을 자사주로 지급하기로 합의했습니다.지급된 자사주의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있으며, 나머지 3분의 1씩은 각각 1년간·2년간 매각이 제한됩니다.(사진=연합뉴스)