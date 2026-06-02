뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

배구연맹, 이사회서 SOOP 여자부 구단 신규 회원 승인

유병민 기자
작성 2026.06.02 11:18 조회수
배구연맹, 이사회서 SOOP 여자부 구단 신규 회원 승인
▲ 한국배구연맹(KOVO)이 2일 서울 마포구 상암동 배구연맹 대회의실에서 이사회 및 임시 총회를 열어 인터넷 방송 플랫폼 기업인 SOOP의 신규 회원 가입을 논의하고 있다.

한국배구연맹(KOVO)이 인터넷 방송 플랫폼 기업 SOOP(숲·옛 아프리카TV)의 신규 회원 가입을 승인했습니다.

이로써 프로배구 여자부는 2026-2027시즌에도 7개 구단 체제로 열립니다.

배구연맹은 오늘(2일) 이사회 및 임시 총회를 열어 페퍼저축은행을 인수해 재창단하는 SOOP의 신규 회원 가입을 안건에 올려 만장일치로 승인했습니다.

SOOP은 조만간 연고지와 구단명을 확정하고 감독 선임, 외국인 선수 영입 등 다음 시즌 리그 참여 준비에 속도를 낼 참입니다.

배구연맹의 공식 보도자료에는 빠졌지만, SOOP은 연맹에 신규 회원 회비 2억 원과 특별 발전기금 3억 원을 합쳐 5억 원을 낼 것으로 알려졌습니다.

기존 구단들은 또 SOOP 측에 배구 발전을 위한 청사진을 제시해달라고 요청한 것으로 전해졌습니다.

신무철 배구연맹 사무총장은 "새로 합류하는 SOOP 구단이 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 다음 시즌 초반 SOOP 구단의 경기를 주말에 집중적으로 배정하는 방안을 검토하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지