조정석, 오늘(2일) '컬투쇼' 스페셜 DJ 출격…8년 만의 컴백

배우 겸 가수 조정석이 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'의 스페셜 DJ로 출격한다.



조정석은 2일 오후 2시부터 4시까지 방송되는 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'(이하 '컬투쇼')에 스페셜 DJ로 출연해 청취자들과 유쾌한 소통을 나눌 예정이다.



앞서 조정석은 지난 2018년 두 차례 '컬투쇼'의 스페셜 DJ를 맡아 특유의 밝은 에너지와 재치 넘치는 입담, 매끄러운 진행 실력으로 청취자들의 뜨거운 호평을 얻은 바 있다. 이에 무려 8년 만에 스페셜 DJ 마이크를 다시 잡은 조정석이 어떤 활약을 펼칠지 벌써부터 뜨거운 이목이 집중된다.



특히 이날 방송에서 조정석은 지난달 28일 발매한 따끈따끈한 새 디지털 싱글 '특별할 것 없던 세상에 널 만나 모든 게 좋았어'의 풍성한 비하인드 스토리를 직접 공개할 예정이다.



조정석의 신곡 '특별할 것 없던 세상에 널 만나 모든 게 좋았어'는 사랑하는 이를 향한 설렘과 진심 어린 마음을 담아낸 따뜻한 분위기의 미디움 템포 곡이다. 히트곡 제조기 밴드 로코베리가 작곡에 참여해 완성도를 높였으며, 조정석이 직접 작사에 참여해 아티스트로서의 진정성을 더해 화제를 모으고 있다.



음반과 연기 활동을 넘나들며 '만능 엔터테이너'의 존재감을 뽐내고 있는 조정석은 이날 '컬투쇼'의 대표 청취자 참여 코너인 '억지백일장', '마이클잭슨 노래자랑' 등을 안정감 있고 센스 있게 이끌며 오후 시간대 청취자들에게 신선한 재미를 선사할 계획이다.



조정석이 스페셜 DJ로 나서는 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'는 2일 오후 2시 107.7MHz와 SBS 고릴라 앱을 통해 보는 라디오로 함께할 수 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)