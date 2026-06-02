[자막뉴스] '과반 붕괴' 일촉즉발 삼성 초기업노조…DX 조합원 속속 이탈해 "목소리 낼 것"

삼성전자 창사 이래 첫 과반 노조 지위를 확보한 삼성그룹 초기업노조가 빠르게 동력을 잃고 있습니다.



2026년 임금 및 단체협약 결과에 불만을 품은 비반도체 사업부문 조합원들이 대거 이탈하면서 과반 노조 지위를 잃게 될 위기에 처했습니다.



초기업노조 조합원 수는 오늘(2일) 오전 10시 기준 6만 5,870명으로 집계됐습니다.



과반 노조 지위를 유지하려면 조합원 약 6만 4,500명을 확보해야 하는 것으로 알려졌습니다.



초기업노조 조합원 수는 정점을 찍었던 때에 비하면 약 1만 명이 이탈한 상황입니다.



3월 말 처음 7만 명대를 돌파한 뒤 지난 4월 17일에는 7만 5,300명에 달했는데, 지난달부터 급격한 하향 곡선을 그린 겁니다.



특히 지난달 18일엔 노조 집행부가 규약을 개정해 월 수백만 원 수준에 이르는 직책수당을 지급받았다는 사실이 알려지면서 탈퇴 행렬이 가속화됐습니다.



같은 달 27일엔 6만 9,935명으로 줄어 7만 명대가 붕괴됐는데 이날은 임단협 잠정 합의안을 놓고 진행된 초기업노조·전국삼성전자노동조합의 찬반 투표가 종료된 날이자 최종 타결이 이뤄진 시점이었습니다.



반도체 사업을 맡는 DS부문 메모리사업부의 고액 성과급에만 치중된 투쟁 노선이 이탈 배경으로 작용했다는 평이 나옵니다.



노사 합의에 따르면 DS부문 특별경영성과급 신설로 메모리사업부는 1인당 평균 약 6억 원, 비반도체 사업을 맡는 DX 부문은 약 600만 원을 받게 되는 것으로 알려졌습니다.



잠정 합의안 찬반 투표에서도 DS부문 중심인 초기업노조의 경우 80.6%가 찬성표를 던진 반면 DX부문 조합원 비중이 큰 전국삼성노동조합에선 찬성이 21.1%에 불과했습니다.



최종 타결 하루 뒤인 지난달 28일 오전 6만 9575명이던 초기업노조 조합원 수는 5시간 만인 같은 날 3시 6만 8464명으로 1111명 감소했습니다.



반대로 전삼노 조합원 수는 지난달 20일 1만 6000여 명 수준에서 전날 오후 4시 기준 2만 905명으로 뛰었습니다.



동행노조도 당시 약 2600명에 불과했지만 이날 기준 2만 368명을 확보한 상태입니다.



새 가입자 중 상당 인원이 DX 조합원인 걸로 알려졌습니다.



초기업노조는 DX부문 조합원 이탈을 막기 위해 집행부를 DS부문 5명, DX부문 3명으로 분리해 각 부문의 특수성을 반영한 '투트랙 교섭 체계'를 마련하겠다는 구상입니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)