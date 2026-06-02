[자막뉴스] "손가락 다 부러지도록 때렸다"…"선처해줘" 뻔뻔한 변명에 '분노 폭발'

한국에 들어온 지 8일밖에 되지 않은 결혼이주여성이 남편에게 흉기로 폭행당해 중상을 입은 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.



한국이주여성인권센터는 지난달 29일 수원지방법원 성남지원에 동남아 국가 출신 결혼이주여성 A 씨를 흉기로 폭행한 남편을 엄벌해 달라는 시민 탄원서 1천500장을 제출했다고 밝혔습니다.



A 씨의 남편인 B 씨는 올해 초 집에 있던 흉기로 A 씨 머리를 집중적으로 가격한 것으로 전해졌습니다.



B 씨는 폭행에 쓰던 흉기가 부러지자 다른 흉기를 가져와 폭행을 이어갔고, 심지어 동종 폭력 전력도 여러 차례 있는 것으로 파악됐습니다.



A 씨는 공격을 막으려다 손가락뼈가 모두 부러져 중환자실에서 치료를 받았는데, 폭행 당시 "이 자리에서 죽을 수도 있겠다"고 느낄 정도로 극심한 공포에 시달린 것으로 전해졌습니다.



센터는 이번 사건이 결혼이주여성이 배우자에게 체류 자격과 생활을 의존할 수밖에 없는 구조 속에서 발생한 중대한 폭력이라고 지적했습니다.



결혼이주여성은 한국인 배우자 협조 없이는 외국인등록 신청을 하기 어렵습니다.



이번 사건은 A 씨가 한국에 갓 입국한 시점에 벌어져 A 씨는 외국인등록 신청은 물론 건강보험도 가입하지 못한 채 치료와 생계 모두에서 어려움을 겪고 있다고 센터는 밝혔습니다.



센터는 탄원서를 통해 "우발적 범행이 아니라 피고인의 반복적인 폭력 성향 속에서 발생한 중대 범죄"라며 "그런데도 가해자는 피해자에게 책임을 돌리며 자신의 선처만을 호소하고 있다"고 비판했습니다.



또 "재판부는 사건의 중대성과 피해자의 절박한 상황, 피고인의 반성 없는 태도를 깊이 고려해 가해자에게 합당하고 엄중한 처벌을 내려달라"고 강조했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 김나온, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)