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최교진, 또 정치 중립 위반 논란…최측근 교육감 후보 지지 댓글

유영규 기자
작성 2026.06.02 10:49 조회수
임전수 세종시교육감 후보 지지 게시글에 댓글을 단 최교진 교육부 장관 (사진=이준권 충남교총 회장 페이스북 캡처, 연합뉴스)
▲ 임전수 세종시교육감 후보 지지 게시글에 댓글을 단 최교진 교육부 장관

최교진 교육부 장관이 자신의 최측근인 임전수 세종시교육감 후보 지지 게시글에 댓글을 달아 또 한 번 정치적 중립 의무 위반 논란을 일으켰습니다.

최 장관은 지난 4월에도 임 후보의 선거사무소 개소식에 참석했다가 다른 후보들로부터 강한 비판을 받았습니다.

당시 최 장관은 불필요한 논란을 야기했다며 유감이라는 입장을 밝혔는데 한 달 만에 또다시 정치적 중립 시비가 붙을 만한 행동을 한 것입니다.

오늘(2일) 교육계에 따르면 유 모 전 해밀초 교장은 사전투표 하루 전인 지난달 28일 임 후보 지지 내용을 담은 글을 페이스북에 올렸습니다.

유 전 교장은 게시글에서 "단일화 추진위 공동대표단 기자회견에 함께하고 저녁 유세에도 함께했다. (단일화의) 힘을 본선 승리로 이어가야 한다"고 말했습니다.

앞서 그는 세종시교육감 진보진영 단일화 경선에서 임 후보에 패했습니다.

최 장관은 이 글에 '좋아요'를 눌렀고 "훌륭하십니다. 고맙습니다"라는 댓글을 하트 이모티콘과 함께 남겼습니다.

단일화 경선 패배에도 임 후보 유세에 적극 동참해 선거운동을 돕는 것이 바람직하다는 의미로 읽혔습니다.

임 후보는 최 장관이 세종시교육감으로 재직할 당시 세종시교육청 교육정책국장, 세종교육원장 등 요직을 지냈습니다.

최 장관처럼 과거 전교조 지부장을 지낸 점 등을 미뤄 최 장관의 '복심'으로 불렸습니다.

최 장관은 현재 그 댓글을 삭제한 상태입니다.

교육부 관계자는 "오해를 불러일으킬 소지가 있어 보여 삭제한 것으로 안다"고 전했습니다.

이준권 충남교원단체총연합회(충남교총) 회장은 해당 댓글을 캡처해 페이스북에 올리면서 "교사는 선거 관련 게시글에 '좋아요'도 못 누르는데, 교육부 장관님은 예외인가 보다"라고 비판했습니다.

(사진=이준권 충남교총 회장 페이스북 캡처, 연합뉴스)
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