언제 어디서든 전자책·오디오북 즐긴다…이달부터 '온책방' 서비스 재개

시간과 장소에 구애받지 않고 전자책과 소리책(오디오북)을 무료로 이용할 수 있는 전자도서관 서비스, '온책방'이 지난해에 이어 올해도 운영됩니다.



문화체육관광부는 한국출판문화산업진흥원과 함께 독서 문화 확산과 디지털 도서 접근성 강화를 위해 전자도서관 '온책방'을 이달 3일부터 12월까지 매월 첫째 수요일 '문화요일'에 운영한다고 밝혔습니다.



'온책방'에선 회원 가입만 하면 매월 전자책 3권과 소리책(오디오북) 1권을 14일간 무료로 빌릴 수 있습니다.



'온책방'은 지난해 처음 운영을 시작해 약 6만 7천 명이 가입했고, 13여만 건의 대출이 진행됐습니다.



이용자들은 거주 지역과 관계없이 누구나 이용할 수 있다는 점과 도서별 대출 가능 인원 제한이 없어 인기도서도 대기 없이 열람할 수 있다는 점을 주요 장점으로 꼽았습니다.



올해는 ‘책 읽는 대한민국’ 캠페인, '문화요일’과 연계해 다양한 이벤트도 진행됩니다.



'온책방’ 누리집에서 '엔(N)번째 가입자는 누구?’, '도서 한 줄 리뷰 남기기’, '독서 퀴즈 이벤트’ 등 다양한 독서 활동 참여 이벤트가 펼쳐지고, 참여자에게는 2배 확대된 이용량인 전자책 월 6권, 소리책(오디오북) 월 2권을 제공합니다.



아울러 ‘책 읽는 대한민국’ 누리집을 통해 독서 임무를 달성한 참여자나 독서경영 우수 직장 인증 기업의 임직원에게도 동일하게 확대된 혜택을 제공할 예정입니다.



올해 ‘온책방’은 작년보다 약 7만 종이 늘어난 총 22만여 종의 전자책과 소리책(오디오북) 콘텐츠를 갖추고 매달 3천 종 이상의 신간을 추가로 선보입니다.



또한 소리책(오디오북)을 내려받기(다운로드) 절차 없이 즉시 청취할 수 있는 실시간 재생(스트리밍) 기능을 새롭게 추가해 이용 편의성을 높였습니다.



'온책방’ 서비스를 지역 관광, 취미 등과도 접목해 오는 10~11월 안동시 대표 관광 명소인 '선성수상길’에서 걷기 여행을 즐기며 '온책방’의 소리책(오디오북) 체험 기회를 제공하는 프로그램을 운영합니다.



‘온책방’ 서비스는 전용 누리집(onbook.dkyobobook.co.kr)에 접속하거나, 교보문고 디지털도서관 응용프로그램(앱) 검색창에 ‘온책방’을 검색하면 이용할 수 있습니다.



문체부 최성희 콘텐츠미디어산업관은 “최근 20대 독서율이 반등하고, 청년층을 중심으로 디지털 독서 전환이 본격화되는 가운데 소리책(오디오북)도 새로운 독서 매체로 자리 잡고 있다”며, “이 같은 흐름에 맞춰 ‘온책방’을 통해 새로운 독자층을 넓혀가고, ‘책 읽는 대한민국’ 캠페인과 연계해 국민 누구나 일상에서 쉽고 편리하게 독서를 즐길 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔습니다.