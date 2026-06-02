1년에 딱 하룻밤만 꽃 피우는 이색 선인장

▲ 셀레니케레우스 코니플로루스

산림청 국립수목원은 하룻밤만 꽃을 피우는 신비한 선인장 '셀레니케레우스'(Selenicereus)의 개화 영상을 오늘(2일) 공개했습니다.짧게는 1년, 길게는 수 년 만에 딱 하룻밤 꽃을 피우고 다음 날 아침에 시듭니다.이런 특성 때문에 일반 관람객들이 셀레니케레우스의 꽃을 보기 어려워 영상으로 촬영했다고 국립수목원은 설명했습니다.공개된 영상은 셀레니케레우스 그란디플로투스(grandiflorus)와 코니플로루스(coniflorus) 2종류이며 지난달 22일 오후 6시부터 23일 오전 8시까지 연속 촬영됐습니다.이 선인장 이름은 그리스 신화 속 달의 여신 '셀레네'(Selene)와 양초를 뜻하는 라틴어 '케레우스'(Cereus)에서 유래했습니다.'달빛 아래 촛불처럼 피어나는 선인장'이라는 뜻이며 밤에 짙은 바닐라 향을 내뿜습니다.이 중 그란디플로루스는 이름 그대로 '거대한 꽃'(grandi+florus)을 피워 세계적으로 '밤의 여왕'이라는 별명으로 불립니다.코니플로루스는 '원뿔 모양의 꽃'(coni+florus)이라는 뜻이며 개화 전 꽃봉오리와 꽃의 구조가 이런 형태를 띱니다.셀레니케레우스 개화 영상은 국립수목원 인스타그램, 페이스북, 유튜브 등 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 감상할 수 있습니다.(사진=국립수목원 제공, 연합뉴스)