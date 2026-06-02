뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경찰·노동당국, '외국인 폭행' 섬유 공장 대표 구속영장 신청

손기준 기자
작성 2026.06.02 10:12 조회수
경찰·노동당국, '외국인 폭행' 섬유 공장 대표 구속영장 신청
▲ 경찰

외국인 노동자를 폭행하는 영상이 공개돼 공분을 산 섬유 제조업체 대표가 최근 3년간 7차례에 걸쳐 노동자 4명을 폭행한 것으로 드러났습니다.

인천 서부경찰서와 중부지방고용노동청 인천북부지청은 오늘(2일) 근로기준법상 근로자폭행과 재물손괴 등 혐의로 섬유 제조업체 대표 A 씨의 구속영장을 신청했다고 밝혔습니다.

A 씨는 2023년 3월부터 지난 4월까지 인천시 서구 가좌동의 자신이 운영하는 섬유 공장 등에서 7차례에 걸쳐 방글라데시 국적의 노동자 4명을 폭행한 혐의 등을 받고 있습니다.

특히 지난 4월 24일 공장에서 20대 노동자 B 씨를 폭행하는 영상이 언론 보도와 온라인 등을 통해 알려지며 공분을 샀습니다.

당시 영상에서 A 씨는 "너 어제 뭐 했어", "전화 안 받고 뭐 했어"라며 피해자에게 소리 지르며 여러 차례 뺨을 때리고 머리채를 잡았습니다.

이 밖에도 A 씨는 외국인 노동자들을 폭행하는 과정에서 공장 물품을 파손하거나 노동자들을 모욕한 것으로 드러났습니다.

노동 당국은 이 사업장에 대해 특별감독을 실시한 뒤 A 씨에게 일반 폭행 혐의보다 처벌 수위가 높은 근로자폭행 혐의를 적용했습니다.

현행 근로기준법상 근로자를 폭행한 사용자는 징역 5년 이하 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처합니다.

형법상 폭행은 2년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금형에 그칩니다.

경찰과 노동 당국은 지난달 29일 A 씨의 사전 구속영장을 공동으로 신청했으며, 검찰은 이날 법원에 구속영장을 청구했습니다.

A 씨의 구속 전 피의자 심문은 모레(4일) 인천지법에서 열립니다.

(사진=게티이미지뱅크 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지