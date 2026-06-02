[자막뉴스] "XX 미쳤나" 트럼프 '역대급 호통'…"일단 진정하고" 네타냐후 반응이

트럼프 미국 대통령이 최근 네타냐후 이스라엘 총리에게 전화를 걸어 이례적으로 욕설과 함께 호통을 친 것으로 전해졌습니다.



심지어 "미쳤다"는 표현까지 쓰며 "내가 아니라면 감옥에 있었을 것"이라고 네타냐후를 강하게 비판한 것으로 파악됐습니다.



미국 매체 악시오스는 트럼프 대통령이 지난달 28일 네타냐후 총리와의 통화에서 "도대체 무슨 짓을 하고 있는 것이냐"라고 격노했다고 보도했습니다.



트럼프 대통령이 격노한 이유는 이스라엘이 레바논 헤즈볼라에 대한 공격을 확대해 미국과 이란의 종전 협상이 중단될 위기에 처했기 때문입니다.



실제로 이란은 이스라엘의 레바논 공격을 휴전 합의 위반으로 규정하고 미국과 종전안 합의를 위한 메시지 교환을 중단했다고 이란 타스님뉴스가 보도하기도 했습니다.



트럼프 대통령은 헤즈볼라가 이스라엘을 공격하고 있다는 점은 인정하면서도, 네타냐후 총리가 과도한 수준으로 군사행동을 확대하고 있다고 판단한 것으로 알려졌습니다.



특히 최근 이스라엘이 헤즈볼라 지휘관 1명을 제거하기 위해 건물을 통째로 폭격하고 민간인 피해를 키운 데 대해서도 트럼프 대통령은 우려를 표시한 것으로 전해졌습니다.



트럼프 대통령은 이번 통화에서 네타냐후 총리에게 "미쳤다"라는 표현과 함께 "감사할 줄 모른다"라고 말했고, 이 같은 트럼프 대통령의 압박에 대해 네타냐후 총리는 "알겠다. 다만 상황을 잘 관리해달라"고 답한 것으로 전해졌습니다.



미 정부 관계자는 트럼프 대통령이 재집권한 이후 이번 통화가 두 정상의 대화 중 가장 험악한 수준이었다고 평가했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 장유진, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)