콘텐츠 수출 149억 달러·외국인 관광객 1천894만 명…"역대 최고 성과"

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▲ 국민주권정부 성과 지표

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문화체육관광부는 이재명 대통령의 국민주권정부 출범 이후 1년간 문화, 콘텐츠, 관광 분야에서 역대 최고 성과를 달성했다고 밝혔습니다.콘텐츠 분야의 수출액은 국가전략산업 집중 육성 정책에 힘입어, 지난해 149억 달러, 우리 돈 22조 5천660억 원으로 역대 최고치를 기록했습니다.문체부는 K-콘텐츠 활성화를 위해 모태펀드 문화·영화 계정을 올해 7천318억 원 규모로 확대하고, 해외 자본 기반인 글로벌리그 펀드도 1천500억 원 규모로 조성하는 등 특화 정책 금융을 대폭 확대했습니다.또 웹툰 및 영상 콘텐츠 제작비의 세액공제 신설·연장 등 혁신 성장 기반을 마련했습니다.문화 산업의 고질적 문제였던 불법 콘텐츠 유통과 공연·스포츠 암표 근절을 위한 법적 기반도 강화했습니다.불법 콘텐츠 긴급 차단 및 접속 차단 제도가 지난달 11일부터 시행됐고, 암표 시장을 겨냥한 50배 과징금과 신고포상금제도 오는 8월부터 도입됩니다.침체했던 영화산업도 정부의 긴급 지원과 예산 확대로 올해 1분기 극장 매출과 관객 수가 지난해 동기 대비 각각 58.7%, 53.2% 증가했습니다.2030년 방한 해외 관광객 3천만 명 유치 목표 달성에도 파란불이 켜졌습니다.지난해 한국을 방문한 해외 관광객 수는 1천 894만 명으로 역대 최대를 기록했고, 외국인 카드 국내 사용액도 141억 달러, 우리 돈 21조 3천544억 원으로 사상 최고치를 경신했습니다.중국 단체관광객 무비자 조치와 복수비자 확대, 국제회의 참가자 입국우대 등 입국 절차 개선과 드라마·영화 촬영지 연계 관광코스 개발, 지역축제 지원 등 K-컬처 마케팅이 관광객 유치에 큰 역할을 한 것으로 분석됐습니다.국민의 문화 향유 기회도 크게 확대됐다고 문체부는 평가했습니다.'문화가 있는 날'을 매주 수요일 '문화요일'로 개편해 참여 문화시설과 프로그램 수가 대폭 늘었고 공공도서관 문화동아리, 인문 프로그램, 인생서점·심야책방 등 지역 기반 문화 활동이 활성화됐습니다.수도권과 지역 간 문화 격차 해소를 위해 국립예술단체와 박물관의 지역 순회공연·전시도 확대됐습니다.통합문화이용권(문화누리카드)과 청년 문화예술패스, 튼튼머니 등 문화복지 사업도 지원 금액과 이용 범위가 확대됐습니다.이에 따라 지난해 국민 여가만족도는 64%로 2016년 조사 시작 이래 역대 최고치를 기록했고, 프로스포츠 관중 수, 생활체육 참여율, 문화예술행사 관람률 등 각종 문화지표도 동반 상승했다고 문체부는 밝혔습니다.국립중앙박물관은 연간 관람객 650만 명을 돌파하며 관람객 수 기준 세계 3대 박물관에 등극했습니다.최휘영 장관은 "국민주권정부 출범 1년간 문체부는 현장 소통에 역점을 두고 문화강국 토대 구축과 K-컬처의 미래 성장동력화, 일상 속 문화 향유 확대에 힘써왔다"며 "국민주권정부답게 정책을 속도감 있게 체감할 수 있도록 정부 2년 차를 충실히 준비하겠다"고 말했습니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)