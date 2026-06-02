한병도 "대선 때만큼 간절·절박한 심정…지방 권력 심판해달라"

▲ 더불어민주당 한병도 공동상임선거대책위원장이 1일 충남 천안시 민주당 박수현 충남도지사 후보 선거사무소에서 열린 중앙선대위 회의에 참석해 발언하고 있다.

민주당 한병도 공동상임선대위원장은 6·3 지방선거 본 투표일을 하루 앞둔 2일 "4년 전 윤석열을 등에 업고 나타나 지역을 망친 무능하고 무책임한 지방 권력을 심판해야 한다"고 강조했습니다.한 위원장은 이날 오전 국회에서 원내대책회의를 열고 "1년 전 대선만큼이나 간절하고 절박한 심정이다. 이재명 정부를 반드시 성공시켜야 한다"며 이같이 말했습니다.그는 코스피 지수 8,800선 돌파, 작년 사상 최초 수출 7천억 달러 달성, 올해 1분기 경제성장률 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 1위 등을 국정 성과로 거론하면서 "일 잘하는 이재명 정부와 함께 대한민국 대도약이 하나씩 준비되고 있다"고 밝혔습니다.그러면서 "당정청은 경제회복의 결실이 우리 국민 모두에게 골고루 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "6 ·3 지방선거에서 일 잘하는 이재명 정부, 유능한 민주당, 우리 경제의 대도약에 투표해달라"고 덧붙였습니다.그는 "국민 여러분께 절실한 마음으로 호소드린다. 사전투표를 하신 분들은 가족, 친구, 지인에게 전화로 투표 참여를 호소해달라"며 "민주당은 끝까지 낮은 자세와 겸손한 태도로 선거에 임하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)