5월 축산물 물가 전년 대비 5.8% 상승…농산물은 0.8% 하락

▲ 서울의 한 대형마트에서 시민들이 장을 보고 있다.

지난달 축산물 물가가 작년 동기 대비 6% 가깝게 오르고, 식품·외식 물가도 상승했습니다.반면 농산물은 하락세를 보였고, 쌀값은 약보합세를 나타냈습니다.농축산물을 합한 물가 상승률은 1.8%로, 전체 물가 상승률(3.1%)을 밑돌았습니다.농림축산식품부는 오늘(2일) 국가데이터처가 발표한 5월 축산물 소비자물가지수가 지난해 동월 대비 5.8% 상승했다고 밝혔습니다.조류인플루엔자와 아프리카돼지열병 등 가축 전염병 확산에 따른 출하 물량 감소 등의 영향입니다.한우는 사육 마릿수와 도축 가능 물량이 감소했고, 수입 쇠고기는 미국 등 수출국의 생산 감소와 높은 환율 등의 영향으로 가격이 다소 높게 유지되고 있습니다.돼지고기는 최근 호흡기 질환 등의 영향으로 1등급 이상의 물량이 감소한 상황에서 가정의 달 수요가 겹쳐 가격이 소폭 상승했습니다.계란과 닭고기는 가축 전염병에 의한 살처분 확대와 증체(체중 증가) 지연 등으로 공급 물량이 감소해 가격이 다소 높게 유지되고 있습니다.이에 반해 농산물은 양배추, 당근, 양파, 배추 등 대다수 품목의 생산량 증가에 따른 가격 하락으로 지난해 같은 달 대비 0.8% 하락했습니다.그러나 쌀, 대파 등 일부 품목은 가격이 상승한 것으로 나타났습니다.식품과 외식의 물가는 작년 대비 각각 0.8%, 2.6% 올랐습니다.농식품부는 중동 상황 장기화에 따른 유가와 나프타 등 원자재 가격 상승 등으로 향후 식품·외식 물가의 상승 가능성이 크다고 설명했습니다.농식품부 박정훈 식량정책실장은 "여름철은 기상 이변 등이 발생할 가능성이 크고, 국제 정세 불안 등 대외 불확실성도 여전하다"면서 "품목별 수급 상황 모니터링을 강화하고, 가용 수단을 모두 동원해 농축산물 물가 안정을 도모하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)