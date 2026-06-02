'스님과 손님' 노홍철, 법륜스님 앞 질문 폭주…"결혼 욕구·재테크 고민 있다" 솔직 고백

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방송인 노홍철이 법륜스님 앞에서 그동안 쉽게 꺼내지 못했던 결혼과 재테크에 대한 속마음을 솔직하게 털어놓는다.2일 밤 9시에 방송되는 SBS '법륜로드 : 스님과 손님'(이하 '스님과 손님')에서는 노홍철이 법륜스님과 1대1 즉문즉설을 나누며 진솔한 대화를 이어가는 모습이 그려진다.이날 노홍철은 법륜스님과 함께 인도의 대표 교통수단인 '릭샤'를 타고 야간 즉문즉설의 시간을 가졌다. 평소의 장난기 가득한 모습과 달리 노홍철은 "존경하는 분이 할아버지인데, 스님을 뵙고 할아버지 생각이 났다"며 스님을 향한 깊은 애정을 드러냈다.이어 그는 가슴속에 품고 있던 '결혼 욕구'부터 현실적인 '재테크 고민'까지 가감 없이 고백했다. 이번 즉문즉설을 손꼽아 기다려왔다는 노홍철은 끊임없이 질문을 쏟아냈고, 법륜스님 역시 그의 고민을 허투루 흘려보내지 않고 하나하나 진심 어린 현답을 건네며 훈훈한 케미를 선보였다.노홍철은 법륜스님과 여정을 함께할수록 "대화를 나눌수록 너무 좋다"며 깊이 빠져든 속내를 드러냈고, 배우 이상윤 또한 "똑같은 상황도 전혀 다른 방향으로 보게 하신다"며 스님의 지혜에 감탄을 금치 못했다.한편, 이날 방송에서는 이른 아침부터 이동에 나선 손님들이 인도의 시끌벅적한 시장 풍경과 아슬아슬한 교통 상황에 깜짝 놀라는 모습도 담긴다. 길거리 상인과 자동차가 종이 한 장 차이로 스쳐 지나가는 인도 특유의 곡예 운전에 출연진들은 "깻잎 한 장 차이야"라며 당황을 표출해 재미를 더할 예정이다.여기에 다섯 번째 손님인 '황금 막내' 올데이 프로젝트 우찬이 드디어 인도에 합류하며 활력을 불어넣는다. 우찬의 좌충우돌 첫 인도 신고식과 함께 한층 더 유쾌해진 다섯 손님의 완전체 케미가 기대를 모은다.웃음 뒤에 감춰져 있었던 노홍철의 진솔한 고민과 새로운 막내 우찬의 등장은 2일 화요일 밤 9시 방송될 '스님과 손님'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)