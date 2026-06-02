손흥민-이강인 나란히 훈련장에…홍명보호 완전체 첫 훈련

▲ 1일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 이강인과 손흥민이 몸을 풀면서 이야기를 나누고 있다.

2026 북중미 월드컵에 도전하는 홍명보호가 드디어 '완전체'로 훈련을 소화했습니다.홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 어제(1일, 현지시간) 오후 미국 유타주 솔트레이크시티 인근 헤리먼의 자이언스 뱅크 트레이닝센터에서 훈련했습니다.홍명보호는 지난달 18일 유타주 솔트레이크시티에 사전캠프를 차리고 고지대 적응 훈련을 해왔습니다.지난달 24일을 전후해 김민재(뮌헨), 손흥민(LAFC) 등 핵심 자원들이 사전캠프에 합류했습니다.소속팀에서 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전을 소화하느라 늦은 이강인(파리 생제르맹)이 이날 합류하면서 홍명보호 태극전사 26명이 다 모였습니다.첫날은 숙소에서 개인 훈련을 할 것이란 예상을 깨고 첫날부터 팀 훈련에 참여한 이강인은 밝은 모습이었습니다.시종일관 동료들과 웃고 떠들며 훈련했습니다.이날따라 쨍했던 햇볕에 밝은 갈색으로 염색한 이강인의 머리가 반짝였습니다.이강인은 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐), 오현규(베식타시), 설영우(즈베즈다), 이동경(울산), 양현준(셀틱), 황인범(페예노르트) 등과 함께 공 돌리기로 몸을 풀었습니다.훈련 파트너 윤기욱(서울), 김진규 코치도 함께했습니다.본격적인 전술 훈련으로 넘어가기에 앞서 이강인은 함께 공 돌리기를 하던 동료들과 고정 사이클을 탔습니다.이때 손흥민이 다가와 이강인의 옆자리에 앉았고, 둘은 한동안 이런저런 대화를 나눴습니다.올해 소속팀에서 리그 '0골'에 그쳐 우려를 샀던 손흥민은 이틀 전 트리니다드토바고와 평가전에서 보란 듯 멀티 골을 터뜨려 5-0 대승으로 향하는 징검다리를 놨습니다.'월드클래스' 손흥민은 여전히 한국 축구의 가장 강력한 무기입니다.창의적 패스가 일품인 이강인은 공격 전개의 중심축입니다.그가 오른쪽에서 뿌리는 패스는 홍명보호에서 가장 중요한 공격 루트입니다.둘이 최상의 몸 상태로 월드컵 본선을 맞이한다면, 홍명보호는 더 높은 곳을 바라볼 수 있습니다.그간 소속팀에서 안고 온 가벼운 근육 부상에 낮은 강도의 훈련을 하던 오현규는 이날 정상 훈련을 했습니다.마지막 평가전 출격 기대감을 키웠습니다.배준호(스토크시티)와 엄지성(스완지시티)은 몸 상태가 완전치 않아 별도로 낮은 강도의 훈련을 했습니다.배준호는 트리니다드토바고전에서 거친 백태클을 당해 오른 발목을 다쳤습니다.엄지성은 왼쪽 무릎, 양현준은 햄스트링(허벅지 뒤 근육)이 좋지 않습니다.또 수비수 김태현(가시마)은 감기 기운이 있어 숙소에서 쉬었습니다.(사진=연합뉴스)