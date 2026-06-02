K-좀비 아시아 접수했다…'군체', 주요 국가서 흥행 질주

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영화 '군체'가 국내뿐만 아니라 아시아 주요 지역에서도 흥행 호조를 보이고 있다.'군체'는 지난 5월 22일 개봉한 말레이시아에서 개봉 3일 만에 '파묘'를 제치고 역대 한국 영화 박스오피스 3위에 오르며 화제를 모은 데 이어, 5월 30일 기준 누적 수익 약 15,800,000 MYR을 기록, '부산행'에 이어 역대 한국 영화 박스오피스 2위에 등극했다.말레이시아와 같은 날 개봉한 대만에서는 5월 31일 기준으로 약 115,000,000 TWD의 누적 수익을 기록하며 흥행 중이다.필리핀에서는 지난 5월 27일 개봉해, 5일 만에 약 68,500,000 PHP의 누적 수익을 달성, 단번에 '부산행'에 이어 역대 한국 영화 박스오피스 2위에 등극했다. 싱가포르 역시 같은 날 개봉 후 5월 31일 기준 약 715,000 SGD를 기록해 '파묘'를 넘어 역대 한국 영화 박스오피스 TOP 3 진입이 유력한 상황이다.홍콩에서는 5월 28일 개봉 첫날 약 1,400,000 HKD의 수익을 올리며, 2020년 '반도' 이후 한국 영화 최고 오프닝 박스오피스 기록을 세웠다. 이어 5월 31일 기준 약 6,400,000 HKD의 누적 박스오피스를 기록, 흥행 열기를 이어가고 있다.'군체'는 국내에서도 12일 연속 박스오피스 1위를 달리며 350만 관객을 돌파했다. 이번 주 중 400만 돌파가 확실시된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)