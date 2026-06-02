K-좀비 아시아 접수했다…'군체', 주요 국가서 흥행 질주

영화 '군체'가 국내뿐만 아니라 아시아 주요 지역에서도 흥행 호조를 보이고 있다.
'군체'는 지난 5월 22일 개봉한 말레이시아에서 개봉 3일 만에 '파묘'를 제치고 역대 한국 영화 박스오피스 3위에 오르며 화제를 모은 데 이어, 5월 30일 기준 누적 수익 약 15,800,000 MYR을 기록, '부산행'에 이어 역대 한국 영화 박스오피스 2위에 등극했다.
말레이시아와 같은 날 개봉한 대만에서는 5월 31일 기준으로 약 115,000,000 TWD의 누적 수익을 기록하며 흥행 중이다.
필리핀에서는 지난 5월 27일 개봉해, 5일 만에 약 68,500,000 PHP의 누적 수익을 달성, 단번에 '부산행'에 이어 역대 한국 영화 박스오피스 2위에 등극했다. 싱가포르 역시 같은 날 개봉 후 5월 31일 기준 약 715,000 SGD를 기록해 '파묘'를 넘어 역대 한국 영화 박스오피스 TOP 3 진입이 유력한 상황이다.
홍콩에서는 5월 28일 개봉 첫날 약 1,400,000 HKD의 수익을 올리며, 2020년 '반도' 이후 한국 영화 최고 오프닝 박스오피스 기록을 세웠다. 이어 5월 31일 기준 약 6,400,000 HKD의 누적 박스오피스를 기록, 흥행 열기를 이어가고 있다.
'군체'는 국내에서도 12일 연속 박스오피스 1위를 달리며 350만 관객을 돌파했다. 이번 주 중 400만 돌파가 확실시된다.
(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
댓글