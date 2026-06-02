뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

K-좀비 아시아 접수했다…'군체', 주요 국가서 흥행 질주

SBS 뉴스
작성 2026.06.02 09:53 조회수
군체 스틸

영화 '군체'가 국내뿐만 아니라 아시아 주요 지역에서도 흥행 호조를 보이고 있다.

'군체'는 지난 5월 22일 개봉한 말레이시아에서 개봉 3일 만에 '파묘'를 제치고 역대 한국 영화 박스오피스 3위에 오르며 화제를 모은 데 이어, 5월 30일 기준 누적 수익 약 15,800,000 MYR을 기록, '부산행'에 이어 역대 한국 영화 박스오피스 2위에 등극했다.

말레이시아와 같은 날 개봉한 대만에서는 5월 31일 기준으로 약 115,000,000 TWD의 누적 수익을 기록하며 흥행 중이다.

필리핀에서는 지난 5월 27일 개봉해, 5일 만에 약 68,500,000 PHP의 누적 수익을 달성, 단번에 '부산행'에 이어 역대 한국 영화 박스오피스 2위에 등극했다. 싱가포르 역시 같은 날 개봉 후 5월 31일 기준 약 715,000 SGD를 기록해 '파묘'를 넘어 역대 한국 영화 박스오피스 TOP 3 진입이 유력한 상황이다.

홍콩에서는 5월 28일 개봉 첫날 약 1,400,000 HKD의 수익을 올리며, 2020년 '반도' 이후 한국 영화 최고 오프닝 박스오피스 기록을 세웠다. 이어 5월 31일 기준 약 6,400,000 HKD의 누적 박스오피스를 기록, 흥행 열기를 이어가고 있다.

'군체'는 국내에서도 12일 연속 박스오피스 1위를 달리며 350만 관객을 돌파했다. 이번 주 중 400만 돌파가 확실시된다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지