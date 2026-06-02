'동상이몽2' 진태현♥박시은, 2세 계획 중단 눈물 고백…"나 말고 다른 사람과 결혼했다면"

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SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')의 최장수 커플, 배우 진태현-박시은 부부가 가슴 아픈 속내와 새로운 가족의 근황을 전한다.2일 밤 10시 40분에 방송되는 '동상이몽2'에서는 올해로 결혼 12년 차가 된 진태현, 박시은 부부의 솔직한 심경이 최초로 공개된다.앞서 세 번의 임신과 유산이라는 아픔을 겪었던 두 사람은 최근 녹화에서 2세 계획을 내려놓게 된 과정을 담담히 털어놓았다. 진태현과 박시은은 "우린 앞으로 엄청 외로울 수 있다"며 운을 뗀 뒤, "나 말고 다른 사람이랑 결혼했으면 좋은 가정을 누릴 수 있었을 텐데 미안하다"며 서로를 향한 미안함과 애틋함에 결국 눈물을 터뜨려 스튜디오를 먹먹하게 만들었다.이날 방송에서는 진태현의 안타까운 건강 상태도 함께 공개된다. 지난해 갑상선암 판정을 받고 수술을 받았던 진태현은 암 재발 고위험군 분류에 따라 수술 1년 만에 다시 암 센터를 찾았다. 재발 위험이 가장 높은 시기인 만큼, 진태현은 검진 과정에서 옷이 흥건하게 젖을 정도로 극도의 긴장감과 피로감을 호소해 지켜보는 이들의 우려를 자아냈다.반면, 부부에게 웃음을 안겨준 새로운 기쁜 소식도 베일을 벗는다. 두 사람의 '미래 국가대표' 마라토너 수양딸이 방송 최초로 공개되는 것. 엄마 박시은을 쏙 빼닮은 미모의 수양딸은 올해 상반기 권위 있는 마라톤 대회에서 연이어 포디움(시상대)에 오른 촉망받는 인재다.진태현은 "대한민국 20대 선수 중 가장 잘 뛴다"며 엄청난 '딸 바보' 면모를 드러내는가 하면, 마라토너 딸의 뒷바라지를 위해 "전 세계를 뒤졌다"며 역대급 열정을 과시해 현장을 발칵 뒤집어 놓기도 했다.아픔을 딛고 서로의 버팀목이 되어주는 진태현♥박시은 부부의 눈물의 고백과 새로운 가족의 정체는 2일 화요일 밤 10시 40분 방송될 '동상이몽2'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)