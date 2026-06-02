[정치쇼] 추경호 "박근혜 등판, 보수 결집 도움돼…사법리스크 정면승부 할 것"

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▷김태현 : 이어서 국민의힘 추경호 대구시장 후보와 전화로 연결해서 선거 마지막 날 각오를 들어보도록 하겠습니다. 후보님, 안녕하세요.▶추경호 : 안녕하세요. 추경호입니다.▷김태현 : 후보님, 잘되고 계십니까?▶추경호 : 나름대로 최선을 다하고 있습니다. 분위기가 나쁘지 않습니다.▷김태현 : 오늘이 선거운동할 수 있는 마지막 날인데요. 한 15시간 정도 채 못 남았거든요. 그동안 선거운동 하시면서 아쉬움이 많이 남으세요, 아니면 그래도 후련하세요?▶추경호 : 최선을 다하고 있기 때문에 아쉬움이 조금이라도 남아 있으면 오늘 마지막 날이니까 오늘 밤 12시까지 온몸을 불사르겠습니다.▷김태현 : 후보님 같은 경우에 경선부터 참 일이 많았잖아요.▶추경호 : 네.▷김태현 : 후보님이 가장 기억에 남는 장면이 있으실까요?▶추경호 : 정말 한 달 전, 두 달 전에는 민심이 정말 좋지 않았지요. 전부 등 돌리고, 우리 경선에 참여하는 후보자를 포함해서 저희 당에 대해서 정말 쓴소리를 많이 하셨는데요. 다행히 후보로 최종 확정되고, 이렇게 본선거에 들어오면서 여론이 급반전을 하고 있다. 그래서 많은 분들께서 역시 대구를 제대로 살리고, 또 경제문제를 제대로 알고, 또 오만한 정권을 견제해야 되겠다 하면서 지금 지지층이 빠르게 결집하고 있기 때문에요. 저는 그런 면에서 나름대로 큰 반전을 이루었다. 어떻게 한 달 전과 한 달 후가 이렇게 다를까 하는 그런 생각을 많이 하고 있습니다.▷김태현 : 사실은 여론조사 지표도 출발이 좀 좋지는 않았는데요. 뭔가 그게 변화되고 민심이 돌아오는 거를 몸으로 느끼십니까?▶추경호 : 그렇지요. 한 달 전부터 각종 여론조사가 저는 계속 우상향, 빠르게 상승곡선을 그리고 있고요. 그리고 현장에서도 지지층이 굉장히 빠르게 저한테 호응을 하고, 제 손을 잡고 꼭 이겨달라 하는 목소리가 굉장히 많아져 있다.▷김태현 : 네.▶추경호 : 그거는 한 달 전에 볼 수 없었던 장면이고, 상대 당에 대해서는 대개 정체이거나 조금 하락세를 보이는 그런 현상이다. 그거는 바닥 현장에서도 나타나고 있는 제가 느낄 수 있는 현장의 모습이다 이렇게 생각합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 이번 선거의 사전투표율이 지금 전국에서 제일 낮기는 한데요. 4년 전보다는 3.85%포인트 상승했거든요. 이거는 어떤 의미로 분석하고 계세요?▶추경호 : 기본적으로 아시다시피 사전투표율은 지속적으로 상승추세입니다. 다만 지방선거, 총선, 대선은 각각 성격이 다르기 때문에 투표율은 높이의 차이가 있습니다마는 지방선거는 지속적으로 조금씩 높아지고 있는 추세이고 하기 때문에요. 이번에 투표율이 전국 평균 2.9%포인트 높아졌는데, 대구는 3.89% 높아진 거 아닙니까. 저는 그렇게 특이한 현상이라고 보지는 않고 있고, 자연스러운 사전투표율 상승추세를 반영하고 있다 그런 정도로 이해를 합니다.▷김태현 : 김부겸 후보는 아무래도 지난번보다 높아진 거는 김부겸 표가 결집한 거다 뭐 이런 취지의 얘기를 하시던데요. 그건 아니란 말씀이신 거지요?▶추경호 : 그 해석은 각자 할 수 있는 거지요. 저희들이 나중에 선거 끝나고 엄밀하게 분석을 해야 되는데요. 저희들은 최근에 저에 대해서 꼭 이겨달라 하는 절절한 목소리들을 내고 계시기 때문에 사전투표든 본투표든 저희 지지층이 곳곳에서 투표참여로 나타나고 있지 않나 저는 그렇게 해석을 합니다.▷김태현 : 후보님, 지난 주말에 박근혜 전 대통령하고 서문시장 같이 다니셨잖아요.▶추경호 : 그렇습니다.▷김태현 : 예전에 칠성시장도 한번 같이 가시고요. 어떻습니까, 같이 다녀보시니까 서문시장에서의 어떤 열기, 대구 민심 이런 게 좀 느껴지시던가요?▶추경호 : 아마 다들 언론보도를 통해서도 직접 확인을 하셨겠지만 정말 시민들께서 대통령을 사랑하고, 또 보고 싶어하고 그 열기를 현장에서 느낄 수 있었습니다. 도저히 한 발치 앞을 내딛을 수 없을 정도로 열기가 뜨거웠다 이런 생각이고요. 대통령께서도 늘 보고 싶어하는 시민들 만나뵈러 직접 현장에 나오셨다 이렇게 말씀도 하시고 하셨습니다. 그러면서 저에 대한 좋은 말씀도 해 주셨고, 또 시민들의 환호에 호응을 했는데요. 그것은 다 대구의 미래, 나라의 미래를 걱정하는 마음 그런 것들이 모인 총체적인 그런 모습들 아닌가 이렇게 생각합니다.▷김태현 : 후보님은 일단 선거 이기시는 게 제일 중요하시니까요. 박근혜 전 대통령이랑 칠성시장, 서문시장 두 번 다닌 이게 보수표가 결집해서 후보님 당선되는 데 플러스가 확실히 된다고 보세요?▶추경호 : 빠르게 결집하고 있던 그 와중에 또 대통령께서 시장을 나와주셨습니다. 그래서 저는 그것을 더 가속화시키고 강화시키는 데 분명히 도움은 되지 않았을까 이렇게 생각을 합니다.▷김태현 : 그런데 김부겸 후보는 “노년의 그리움은 존중받아야 되지만 이용되어서는 안 된다. 노년의 전직 대통령을 예우하는 방법이 우려먹고 욕보시게 하는 건가.” 이렇게 좀 완곡하게 비판적으로 보시던데 이 얘기는 어떻습니까?▶추경호 : 글쎄, 뭐 그거는 선거 판세의 흐름에 대한 초조함의 발로 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그리고 또 그렇게 시민들로부터, 국민들로부터 사랑받는 그런 대통령께서 직접 움직여주시는 것에 대해서 몹시 또 부러워하시는 그런 심경을 토로했다 이렇게 생각합니다.▷김태현 : 네.▶추경호 : 전직 대통령께서 나와주시는 그 모습에 관해서 비판을 하시려 그러면 본인이 선거 초반에 문재인 전 대통령께서 직접 선거캠프에 방문하면서 대구에 와서 응원의 메시지를 보내주셨습니다. 그리고 문재인 대통령이 지난 부산 선거에서, 지난 선거에서, 직접 총선에서 부산을 돌면서 선거도 직접 지원을 했지 않습니까. 전직 자당 출신의, 자기 당 출신의 대통령이 움직이는 것에 대해서는 아무 비판적인 소리를 하지 않고, 우리 당의 대표를 지내고, 대통령을 지내셨던 분이 또 현장에 나와서 시민들 만나는 모습을 보고는 그런 말씀을 하신다는 거는 정말 도리가 아니고요.▷김태현 : 네.▶추경호 : 또 김부겸 후보 당신께서도 박근혜 전 대통령을 찾아뵙고 안달을 하신 거 아닙니까? 여러 번 뵙고 싶다, 또 만약에 뵙게 되면, 또 그런 기회가 오면 본인한테 정말 큰 도움이 될 것 같다. 이런 류의 말씀을 하셔놓고 지금 전직 대통령께서 자연스러운 민심행보, 시민들과 만남의 행보를 그렇게 말씀하시는 건 저는 중견정치인의 도리가 아니다 이렇게 생각합니다.▷김태현 : 유영하 의원이 박근혜 전 대통령에 대해서 이렇게 얘기했어요. “노산군에서 복위된 단종처럼 거짓과 모함으로 덧씌워진 멍에는 반드시 벗겨지고 제자리로 복위될 것이다.”라고 페이스북에 글을 썼던데요. 이 언급은 어떻게 보고 계세요?▶추경호 : 글쎄요. 일단은 저희들도 때로는 심정적으로, 법리상으로 동의하지 못 하지만요. 사법절차는 일단 진행되고, 종결되고, 사면복권까지 되신 분입니다. 분명한 것은 대구의, 그리고 많은 국민들의 바닥 정서에는 대통령께서 굉장히 억울함이 많다 이런 심정도 광범위하게 퍼져 있다. 그래서 아마 그런 것을 기초로 해서, 또 유영하 의원께서는 직접 대통령 지근에서 변호를 쭉 하셨던 분이기 때문에 사실관계나 그런 부분에 관해서 누구보다도 소상히 잘 알고 있다. 그래서 그런 부분에 관한 아마 심경, 또 본인의 여러 가지 정치적인 입장을 말씀하신 것 아닌가. 그런 부분에 동조하는 시민들도 꽤 있다 하는 말씀을 드립니다.▷김태현 : 후보님, 김부겸 후보 측은 아까 인터뷰할 때 보니까 “샤이보수보다는 샤이부겸이 더 많을 거다.” 이런 취지의 김부겸 후보 캠프에서 얘기들이 나오거든요. 막판 표 결집이요. 후보님은 어떻게 보고 계세요?▶추경호 : 글쎄, 그 해석은 저는 양쪽 다 가능하다고 생각합니다.▷김태현 : 그래요?▶추경호 : 지금 한때 고공행진을 하던 지지율이 좀 하향하고, 그리고 40% 안팎에서 여론조사도 벗어나지를 못하고 있고요. 저는 계속 상승곡선을 그리고 있습니다. 그러니까 샤이보수, 샤이진보 이런 이야기를 하는데요.▷김태현 : 네.▶추경호 : 저는 지난 3월, 4월, 5월 초에 샤이부겸이라는 용어를 쓸 수가 없다. 그때 다 나와서 공개적으로 지지를 하고, 다 떠들썩하게 대구시내 전체를 떠들썩하게 만들었거든요.▷김태현 : 이미 나왔다?▶추경호 : 그때는 오히려 우리 보수진영에서 우리 당이 내부분열, 갈등이 있고, 공천과정이 매끄럽지 못했기 때문에 오히려 저희 당에 비판하고, 오히려 입을 다물고 애정이 있지만 뭔가 떳떳하게 이야기를 못 했던 분들이 많았다.▷김태현 : 네.▶추경호 : 그사이에 민주당을 지지하는 그룹들은 예전에는 사실은 큰소리를 내지 못했는데 이번 장면에서는 벌써 일찍이 떠들썩하게 김부겸이다, 민주당이다, 이번에는 완전히 바뀐다 이렇게 4월까지 떠들었던 그룹들이다. 그것이 이제 5월에 제가 후보로 확정되면서 판이 바뀌면서 완전히 뒤집어지는 이런 형국이다. 그래서 지금 샤이보수든 진보든 다 일부 있겠지만 그것이 샤이진보가 나와서 뭐 유리해진다 저는 그렇게 이야기할 장면이 특히 이번 지방선거 국면에서는 전혀 아니다. 그들은 벌써 잔치를 하고, 한참 잔치를 했다. 그 잔치를 오버했기 때문에 바로 민주당의 공소취소특검법, 이재명 대통령의 죄를 스스로 지운다 하는 그런 패착이 있고, 거기에 대한 비판이 많았고 그랬던 거 아니겠습니까. 그런 정도의 오만함이 있었는데 거기에 무슨 샤이가 있겠습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 후보님이 경제전문가이시고, 경제부총리를 지내셨으니까요. 내가 대구경제를 살린 적임자다 이렇게 말씀하시잖아요.▶추경호 : 네.▷김태현 : 그런데 김부겸 후보는 나는 총리를 지냈어. 내가 당선되면 예산을 더 많이 가져올 수 있어. 그리고 국민의힘 변화도 이끌 수 있고, 대구 목소리를 정부에서 무겁게 받아들일 거야, 일타삼피야. 뭐 이렇게 얘기하거든요. 김부겸 후보의 내가 더 적임자라는 이 언급에 대해서는 어떻습니까?▶추경호 : 글쎄요. 그 말씀이 먹히려 그러면 당신께서 정말 실세였던 문재인 정부 시절에 의원, 장관, 국무총리를 하시지 않았습니까. 국무총리는 2인자라고 이야기를 합니다. 도대체 그때 대구를 위해서 한 게 뭐 있냐. 대구시민들은 다 지금 이구동성으로 묻습니다. 한 게 아무것도 없다, 기억나는 게 아무것도 없다. 그때 총리 때도 그렇게 하셨는데 갑자기 총선패배를 하고, 그다음에 대구 이제 떠난다, 정계 떠난다 하면서 경기도 양평에 가서 6년 동안 전원생활을 하고 계셨던 분 아닙니까. 그런데 갑자기 돌아와서 내가 또 다 할 수 있다 이런 말씀을 하시는 게 대구시민들한테 먹힐 거라고 생각한다는 게요.▷김태현 : 네.▶추경호 : 초기에는 우리 국민의힘에 대한 반발심리가 워낙 커서 밀어내는 힘이 강했습니다. 그 힘을 타고 그게 조금 먹히는 듯했는데, 지금은 가만히 보니까 역시 경제는 경제통, 경제전문가가 하는 거다. 그리고 평생 경제문제를 다룬 경제부총리 출신 추경호가 그래도 제대로 하지 않겠냐. 경제는 정치적 구호나 말잔치로 해결되는 것이 아니다, 것을 우리 시민들이 인식을 하는 것이다. 그래서 당신께서 돈보따리 운운하고 하시는 거는 사람들이 이제 제대로 보기 시작했다. 과거에 뭐 하셨냐, 총리 때 뭐 하셨냐. 이거를 되묻고 있다.▷김태현 : 알겠습니다. 후보님, 제가 보니까 대구 선거에 중앙일보인가요? 3무가 없었다. 그래서 양측 후보들이 다 네거티브 안 했다고 이렇게 되게 호평하는 기사가 났던데요. 후보님 입장에서도 김부겸 후보 네거티브 하려고 하면 또 여러 가지 찾을 게 있으셨을 거 아니에요. 그런데 왜 하나도 안 하셨어요?▶추경호 : 저는 제 정치의 태도가 그렇습니다. 저는 당 내부에 경선이 치열했을 때도 제가 출마를 선언하고, 제일 먼저 제 보좌를 하는 사람들한테 내린 지침이 뭐 정책개발을 잘해라 이거보다는 절대 우리 경쟁후보들한테 비방, 흑색선전 이런 거 찾으려고 하지 말고, 그거 하지 마라. 우리의 강점을 이야기하고 거기서 민심을 얻도록 해라.▷김태현 : 네.▶추경호 : 제가 우리 당 내부 경선에도 그 얘기를 했습니다. 이번 본선에 비록 상대방하고 치열한 경쟁을 하고 있지만, 또 평소에 알고 지내던 그런 정치인인데 그게 우리가 서로 상대방에 대해서 비방, 흑색선전, 또는 욕심이 앞서서 이상한 이야기 만들어내고 그렇게 해서 시민들이 좋아하겠느냐. 시민들은 늘 예리하다. 서로가 선의의 경쟁하면서 대구발전을 위해서, 또 국가를 위해서 어떠한 정책과 어떠한 태도로 일을 할 것인가 그런 지점을 이야기하고, 또 시민들은 그렇게 보고 판단하신다. 그래서 절대 비방 런 거 하지 말자, 하지 마라. 제가 늘 단속을 하고 그렇게 하고 있습니다.▷김태현 : 네.▶추경호 : 저는 그게 정치에 있어서 옳은 태도다 저는 아직까지도 그렇게 생각하고, 제 철학이 그렇습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 앞서 여론조사를 하나 말씀하셔서 제가 소개를 해 드릴게요. 메타보이스가 JTBC 의뢰로 했던 전화로 한 무선전화 면접. 5월 26~27일 실시했던 거고요. 김부겸 41%, 추경호 43%. 그리고 마크로밀엠브레인이 문화일보의 의뢰로 한 겁니다. 5월 25~26일 무선전화 면접. 김부겸 40%, 추경호 38% 두 조사 모두 오차범위 안에 있는 여론조사라는 거를 말씀드리고요. 그런데 후보님, 민주당에 대구 출신 의원, 대구에 연고가 있는 민주당 의원들 한 네다섯 명이 얼마 전에 국회에서 기자회견을 열었는데 후보님을 향해서 사법리스크가 있다. 다음 주부터 당장 재판받으러 몇 번씩 다녀와야 되는데, 매주 형사재판 일정이 있는데 대구시장 제대로 할 수 있겠어? 이거 뽑으면 안 돼 뭐 이렇게 얘기하거든요. 이 얘기들은 어떠세요?▶추경호 : 민주당이 제가 늘 말씀드리지만 저의 문제를 거의 허위날조한 정치공작, 정치탄압이라고 이야기를 했습니다. 그들이 고발을 하고, 그들이 임명한 특검을 통해서 수사를 하고, 기소가 되어 있는 그런 상황이다. 그리고 저는 당당하게 재판을 지금 받고 있습니다. 그래서 법정에서 그 진실을 밝힐 것이다.▷김태현 : 네.▶추경호 : 민주당이 그 이야기를 하려 그러면 왜 대통령은 재판을 지금 받지도 않고 있느냐, 왜 대통령 부인은 재판을 안 받고 있느냐. 거기에 대한 답을 주셔야 되는 거 아닙니까? 저는 오히려 재판에 당당하게 임해서 재판정에서 저는 진실을 가린다.▷김태현 : 네.▶추경호 : 그리고 정말 허위날조된 그 사항에 관해서 저는 정면으로 지금 승부를 하고 있다 이렇게 생각합니다. 그들은 그렇게 이야기할 자격조차 없는 사람이다. 부산의 시장 후보는 수사조차도 유야무야하면서 시간 끌기로 해서 공소시효가 지났느니 뭐 이런 이야기를 하고 있지 않습니까. 재판을 받지도 않고, 수사도 제대로 하지도 않고 이러는 그런 정치집단인데요.▷김태현 : 네.▶추경호 : 저는 당당하게 수사도 받고, 재판에 임해서 그 진실을 밝히고 있는데요. 그들은 부끄러움도 없는 정말 내로남불의 전형적인 집단이다. 저는 그렇게 생각합니다.▷김태현 : 후보님, 마지막으로 아직 마음을 결정하지 못한 유권자들에게 한 말씀해 주시지요.▶추경호 : 대구의 경제가 굉장히 어렵습니다. 대구경제를 살릴 사람이 누구냐 이것을 냉정하게 판단을 해 주셔야 됩니다. 경제는 정치적 구호나 말잔치로 되는 것이 아닙니다. 경제는 경제를 제대로 해 본 사람, 경제문제를 풀 줄 아는 경제전문가, 대한민국이 검증한 경제부총리 출신인 저 추경호를 보시고 선택해 주시기 바랍니다. 그리고 지금 입법권과 행정권을 장악한 민주당 정권의 오만함이 하늘을 찌르고 있습니다. 최소한 견제장치를 마련해야 되는데요. 지금 마지막 남은 지방권력까지, 그것도 보수의 심장인 대구까지 차지하려고 한다. 그래서 이거는 막아야 한다. 그래서 반드시 이번에 대구시장 선거에서 저 추경호를 선택하심으로써 대구경제도 살리고, 그리고 오만한 이재명 민주당 정권을 반드시 견제하는 최소한의 균형추 역할이라도 하게 해달라. 그것이 자유민주주의를 지키는 길이다. 대한민국을 지키고, 대구경제를 살리는 길이다 이렇게 생각합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 추경호 국민의힘 후보였습니다. 감사합니다.▶추경호 : 감사합니다.[SBS 김태현의 정치쇼]