"미국 내 청년 실업 급증 배경은 AI 아닌 원격근무 탓"

▲ 미 애리조나주 한 카페의 원격근무자

팬데믹 이후 미국 내 청년 실업 급증 현상은 인공지능(AI) 도입보다는 원격근무 확산에 기인한다는 뉴욕 연방준비은행(연은)의 분석이 나왔습니다.뉴욕 연은은 1일(현지 시간) 공개한 보고서에서 최근 젊은 대졸자 실업 증가의 현상의 약 3분의 2가 원격근무 확산에 따른 영향으로 설명된다고 분석했습니다.보고서에 따르면 미국에서 29세 미만 실업률은 팬데믹 이전인 2017∼2019년 평균 3.1%에서 팬데믹 이후인 2022∼2025년 3.7%로 상승했습니다.이 같은 청년 실업률 상승은 원격근무 가능 여부에 따라 직종별로 뚜렷한 차이를 보였습니다.원격근무 가능 직종에서 청년 실업률은 2017∼2019년에 견줘 2022∼2024년 평균 약 1%포인트 상승한 반면, 같은 기간 연령대가 높은 근로자는 실업률이 소폭 하락하는 양상을 보였습니다.반면 원격근무가 불가능한 업종의 경우 청년층의 상대적 실업이 2020년 소폭 상승한 이후 제자리로 되돌아온 것으로 파악됐습니다.청년층과 비청년층의 실업률 격차가 거의 없었다는 것입니다.연구팀은 이 같은 연구를 토대로 원격근무 확산이 2017∼2019년과 2022∼2024년 사이 전체 청년실업률 증가분의 약 64%를 설명할 수 있다고 분석했습니다.원격근무가 일반화된 직장의 경우 관리자들이 신규 직원을 교육하고 멘토링 하는 것을 어렵게 만들기 때문에 기업이 경험이 적은 직원을 채용하는 것을 꺼릴 수 있다는 게 연구팀의 설명입니다.연구팀은 AI 발전이 청년 실업률을 높이는 데 영향을 미쳤다는 주장에 대해선 "청년 실업률의 상승은 AI의 급속한 확산보다 앞서 나타났다"라고 진단했습니다.다만, "생성형 AI와 다른 요인들이 향후 청년층의 고용 패턴을 결정하는 데 더 중요한 역할을 할 수 있다"라고 판단했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)